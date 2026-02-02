< sekcia Ekonomika
R. Takáč vymenoval do funkcie generálneho riaditeľa Lesy SR B. Gregora
Zmeny v personálnom obsadení vychádzajú z výsledkov výberového konania, ktoré sa uskutočnilo 29. januára.
Autor TASR
Bratislava/Banská Bystrica 2. februára (TASR) - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) v pondelok počas pracovného programu v Banskej Bystrici odvolal z funkcie povereného generálneho riaditeľa Juraja Marka a zároveň vymenoval do funkcie s účinnosťou od 3. februára generálneho riaditeľa štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky Borisa Gregora. Informoval o tom odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.|
Zmeny v personálnom obsadení vychádzajú z výsledkov výberového konania, ktoré sa uskutočnilo 29. januára. Výberová komisia na základe odborného posúdenia odporučila ministrovi kandidáta s manažérskymi skúsenosťami a znalosťou prostredia štátneho podniku.
„Novému generálnemu riaditeľovi Borisovi Gregorovi prajem veľa úspechov v novej funkcii. Verím, že tieto kroky prispejú k stabilite riadenia štátneho podniku, nadviazaniu na rozpracované aktivity a k jeho ďalšiemu odbornému a ekonomickému rozvoju,“ uviedol Takáč.
Novovymenovaný generálny riaditeľ vníma svoje menovanie ako záväzok voči podniku aj jeho zamestnancom. „Prijímam túto výzvu s rešpektom a zodpovednosťou. V štátnom podniku Lesy SR vidím veľký potenciál. Verím, že spolu s kolegami dokážeme dotiahnuť otvorené projekty, posilniť stabilitu podniku a posunúť jeho fungovanie smerom k modernej a efektívne riadenej organizácii,“ uviedol Gregor.
MPRV vníma realizované zmeny ako krok k zabezpečeniu kontinuity riadenia, posilneniu stability a vytvoreniu predpokladov na dlhodobé a zodpovedné fungovanie štátneho podniku Lesy SR.
Zmeny v personálnom obsadení vychádzajú z výsledkov výberového konania, ktoré sa uskutočnilo 29. januára. Výberová komisia na základe odborného posúdenia odporučila ministrovi kandidáta s manažérskymi skúsenosťami a znalosťou prostredia štátneho podniku.
„Novému generálnemu riaditeľovi Borisovi Gregorovi prajem veľa úspechov v novej funkcii. Verím, že tieto kroky prispejú k stabilite riadenia štátneho podniku, nadviazaniu na rozpracované aktivity a k jeho ďalšiemu odbornému a ekonomickému rozvoju,“ uviedol Takáč.
Novovymenovaný generálny riaditeľ vníma svoje menovanie ako záväzok voči podniku aj jeho zamestnancom. „Prijímam túto výzvu s rešpektom a zodpovednosťou. V štátnom podniku Lesy SR vidím veľký potenciál. Verím, že spolu s kolegami dokážeme dotiahnuť otvorené projekty, posilniť stabilitu podniku a posunúť jeho fungovanie smerom k modernej a efektívne riadenej organizácii,“ uviedol Gregor.
MPRV vníma realizované zmeny ako krok k zabezpečeniu kontinuity riadenia, posilneniu stability a vytvoreniu predpokladov na dlhodobé a zodpovedné fungovanie štátneho podniku Lesy SR.