Pondelok 23. marec 2026Meniny má Adrián
R. Takáč: Vyše polovica vyprodukovaných jahniat skončí na Slovensku

Na snímke minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč. Foto: TASR

Autor TASR
Liptovské Revúce 23. marca (TASR) - Na Slovensku sa ročne vyprodukuje približne 95.000 jahniat, z toho zhruba 50.000 skončí na Slovensku a 45.000 sa vyvezie do zahraničia. V pondelok o tom informovali minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD), predseda Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku Patrik Keľo a predsedníčka Poľnohospodárskeho družstva Liptovské Revúce Anna Kováčiková na tlačovej konferencii v Liptovských Revúcach.

Chovateľov podporuje štát formou dotácií napríklad na zelenú naftu, kadávery či poistné pre chovateľov. „Podarilo sa nám nastaviť v strategickom pláne finančné prostriedky pre sektor, a teda pre chovateľov oviec tak, že majú historicky najvyššie dotácie v porovnaní s predchádzajúcimi programovacími obdobiami. Vychádza to zhruba okolo 100 eur na jednu ovcu. Je to fantastická podpora, ktorú môžu dostať jednotliví chovatelia, samozrejme, podľa toho, v ktorých schémach fungujú, či sú ekologickí, či majú pastevný chov atď.,“ uviedol minister.

Poukázal tiež na problém s pracovnou silou v poľnohospodárstve, konkrétne v živočíšnej výrobe. „V niektorých častiach Slovenska máte problém nájsť človeka, ktorý pôjde robiť do živočíšnej výroby. Preto sa vlastne poľnohospodári zameriavajú aj na to, že sa snažia získať ľudí z tretích krajín, ktorí by takúto prácu vykonávali,“ dodal Takáč.

Predseda Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku podotkol, že slovenskí chovatelia sú pripravení splniť požiadavky a objednávky či už obchodníkov alebo konečných spotrebiteľov. „Dostatok jahňaciny chceme v prvom rade zabezpečiť na domáci trh. To je pre nás dôležitá istota aj do budúcna. Slovenská jahňacina je mimoriadne environmentálne čistá, preto je tak hodnotená aj v zahraničí. Je zdravá, výživná a hlavne je naša, slovenská. Čiže investícia do kúpy jahňacieho mäsa je nielen investícia do vlastného zdravia, ale aj do slovenských fariem,“ ozrejmil Keľo.
Neprehliadnite

Hokejová reportérka zomrela spolu s deťmi pri požiari vo vlastnom dome

TÝŽDENNÍK: Hrozba kvóra odvrátená, koalícia oslabená

HRABKO: Zvýšenie volebného kvóra je len vypustený balónik, je nereálne

OTESTUJTE SA: Uhádnete hit podľa jednej vety?