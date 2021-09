R. Takáč: Zvyšovanie cien pečiva bolo už len otázkou času

Bratislava 7. septembra (TASR) - Zdražovanie pečiva bolo už len otázkou času, vláda totiž nereagovala na upozornenia ani na apel pekárov. Skonštatoval to opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR a člen pôdohospodárskeho výboru Richard Takáč (Smer-SD).



Na vrchole pandémie nového koronavírusu pekári žiadali, aby sa dostali do systému pandemickej pomoci. Ostali však podľa Takáča nevypočutí a všetky náklady na opatrenia museli znášať sami. "Do toho prichádza zvyšovanie cien pšenice, energií a výsledok je jasný. Chlieb náš každodenný bude drahší. A s ním aj rožky a ďalšie pečivo," podotkol poslanec. Pekári pritom išli s cenou za pečivo na hranu už pred pandémiou, keď ich k tomu nútili obchodné reťazce.



Podľa Takáča pekárov trápi aj to, že Slovensko takmer polovicu spotrebovaného pečiva dováža. "Až 40 % pečiva, ktoré si spotrebitelia kupujú, sú dopekané mrazené výrobky zo zahraničia. Slovensko by pritom mohlo byť pekárensky sebestačné," podotkol poslanec.