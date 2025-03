Vláda v súvislosti so slintačkou a krívačkou nariadila ministrom úlohy

Bratislava 22. marca (TASR) - Vláda na mimoriadnom zasadnutí v sobotu v súvislosti s výskytom slintačky a krívačky nariadila ministrom úlohy. Odsúhlasila zákaz premiestňovania zvierat, ich medzinárodnú prepravu či organizáciu trhov a výstav. Nariadila aj používanie dezinfekcie v hospodárskych budovách. Podozrenia na slintačku a krívačku sa majú bezodkladne hlásiť na príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu.



Šéf rezortu vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) má v spolupráci s ministrom pôdohospodárstva Richardom Takáčom a ministrom zahraničných vecí Jurajom Blanárom (obaja Smer-SD) vyžiadať technickú pomoc z iných členských štátov Európskej únie do 26. marca.



Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) má prostredníctvom Ozbrojených síl SR zabezpečiť poskytnutie súčinnosti Policajnému zboru pri výkone kontroly premiestňovania zvierat na celom území SR. Vojaci tiež majú poskytnúť súčinnosť orgánom veterinárnej správy s likvidáciou zvierat nakazených slintačkou a krívačkou v súlade s nariadeným úradným postupom.



Polícia a ozbrojení príslušníci finančnej správy majú podľa materiálu taktiež spolu so zverolekármi kontrolovať premiestňovania dobytka. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) má na tieto úlohy vyčleniť financie.



Vládny kabinet zároveň zakázal akékoľvek premiestňovanie hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných a iných párnokopytníkov vrátane farmovej zveri. Tento zákaz sa vzťahuje aj na akékoľvek premiestňovanie zvierat z iných štátov do SR a z územia Slovenska do iných štátov. Zakazuje medzinárodnú prepravu alebo tranzit zvierat cez okresy Komárno a Dunajská Streda. "V prípade ostatných okresov je medzinárodná preprava s nakládkou a vykládkou mimo územia SR možná len bez zastavenia spojeného s nakládkou alebo vykládkou na území SR s uprednostnením hlavných cestných ťahov," uvádza sa v materiáli.



Taktiež vláda zakázala premiestňovanie zvierat cez hraničné prechody Čunovo - Rajka, Medveďov - Vámosszabadi, Komárno - Komárom a Štúrovo - Esztergom. Konať sa tiež nemôžu podujatia, trhy a výstavy hovädzieho dobytka, oviec, kôz či ošípaných.



Kabinet ďalej nariadil pri vstupe a výstupe z budov na ustajnenie zvierat používať dezinfekciu. Čistiť a dezinfikovať sa majú aj vozidlá či vybavenie na prepravu zvierat. Vlastníci musia podľa vlády likvidovať uhynuté zvieratá v súlade s nariadeným úradným postupom.



Nariaďuje sa uzatvorenie všetkých zariadení na vystavovanie hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných a iných párnokopytníkov verejnosti vrátane zoologických záhrad a cirkusov.



V reštrikčnom pásme bude platiť zákaz vstupu verejnosti do lesov s výnimkou poľovníkov, ktorí budú môcť do lesov vstupovať s cieľom monitorovania zveri a zabezpečovania nariadených odstrelov, aby získali vzorky na laboratórnu diagnostiku. Užívatelia poľovných revírov majú označiť prístupové cesty a chodníky do lesov na hranici reštrikčného pásma tabuľou "Zákaz vstupu do lesa" a kontrolovať dodržiavanie tohto zákazu.