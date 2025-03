R. Takáč:Naďalej platí potvrdenie slintačky a krívačky v troch chovoch

Bratislava 22. marca (TASR) - Naďalej platí potvrdenie ochorenia slintačky a krívačky v troch chovoch na juhu Slovenska - v obciach Medveďov, Ňárad a Baka. Všetky zložky robia maximum pre zamedzenie šírenia nákazy. Na tlačovej konferencii po sobotnom mimoriadnom rokovaní vlády o tom informoval minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD). Doplnil, že v nedeľu (23. 3.) podvečer sa uskutoční ďalšie zasadnutie Národnej protinákazovej komisie v rozšírenom zložení.



V sobotu sa začalo utrácanie dobytka v napadnutom chove v obci Baka, ktorý je následne odvážaný do kafilérie v Žiline. Pri utrácaní dobytka pomáha aj technika zapožičaná z Českej republiky. "Máme tam dva tímy, ktoré na tom intenzívne pracujú," povedal minister. Agrorezort zároveň podľa jeho slov hľadá aj v spolupráci s Ministerstvom obrany SR vhodné lokality na uloženie utrateného hovädzieho dobytka, keďže kafiléria v Žiline pravdepodobne nebude stíhať.



Štátny tajomník rezortu obrany Igor Melicher na tlačovej konferencii informoval, že nad tromi farmami na juhu Slovenska, ktoré sú zasiahnuté ochorením slintačky a krívačky, platí od soboty bezletová zóna pre drony. Bezpečnostné zložky sú v tejto súvislosti v 24-hodinovej pohotovosti.



Ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Martin Chudý priblížil, že do všetkých troch chovov šli v sobotu odborné tímy vykonať tzv. epidemiologické šetrenie, aby zistili, akým spôsobom mohlo dôjsť k ich infikovaniu. "Robí sa veľmi detailný dotazník všetkých možností vniknutia vírusu na farmu," ozrejmil.



Štátna tajomníčka rezortu vnútra Lucia Kurilovská hovorila o súčinnosti veľkého rozsahu zložiek ministerstva. Policajný zbor podľa jej slov okrem iného uskutočňuje aj sprievod vozidiel, ktoré odvážajú utratené zvieratá do kafilérie. Informovala tiež, že krízové riadenie požiadalo krajiny EÚ o poskytnutie pomoci v súvislosti s prepravou uhynutých zvierat.



Ochorenie slintačky a krívačky je potvrdené v chovoch dobytka v troch obciach na juhu Slovenska - v Medveďove, Ňárade a Bake. Ochorenie sa na Slovensko dostalo zrejme z Maďarska. V okrese Dunajská Streda je od piatkového (21. 3.) večera vyhlásená mimoriadna situácia. Ide o závažnú, vysoko nákazlivú, akútnu, horúčkovitú vírusovú chorobu hospodárskych zvierat s významnými ekonomickými dosahmi.