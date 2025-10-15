< sekcia Ekonomika
R. Trnka: Prírodné kredity nesmú oslabiť environmentálne ambície EÚ
Autor TASR
Brusel 15. októbra (TASR) - Účastníci plenárneho zasadnutia Európskeho výboru regiónov v Bruseli sa v utorok (14. 10.) zhodli na tom, že plán Európskej komisie (EK) na úvery na ochranu prírody môže pomôcť regiónom v krajinách EÚ financovať projekty v oblasti biodiverzity, ale nenahrádza financovanie opatrení v oblasti životného prostredia zo strany EÚ. Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka v mene výboru regiónov zverejnil stanovisko, podľa ktorého prírodné kredity nesmú oslabiť regulačný rámec EÚ a únijné environmentálne ambície, informuje spravodajca TASR.
Zástupcovia regiónov a miest zdôraznili potenciál prírodných kreditov pri preklenutí odhadovanej medzery vo financovaní vo výške 37 miliárd eur na riešenie straty biodiverzity a degradácie prírody. Výbor regiónov však zdôrazňuje, že tieto prostriedky nemôžu nahradiť existujúcu podporu EÚ na ochranu a obnovu biodiverzity, ako je program LIFE v rámci budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ.
Stanovisko prijaté na plenárnom zasadnutí pod vedením Rastislava Trnku vyzýva na spoľahlivé záruky, transparentnosť a nezávislé monitorovanie s cieľom zabrániť environmentálne klamlivej reklame a zabezpečiť, aby sa prírodné kredity nepoužívali ako kompenzačný nástroj. Zdôrazňuje tiež potrebu právnej zrozumiteľnosti, aby sa zabránilo tomu, že prírodné kredity oslabia regulačný rámec EÚ alebo ambície v oblasti životného prostredia.
„Prírodné kredity sú revolučným prvým krokom a príležitosťou zapojiť tých, ktorí sa doteraz nevenovali ochrane biodiverzity – priemysel, regionálne vlády a investorov. Ak regióny zohrávajú úlohu aktérov a majú dôveru, môžu sa stať aktívnymi pri dosahovaní environmentálnych cieľov EÚ. Je to najrýchlejší spôsob, ako obnoviť biodiverzitu v EÚ a následne vo svete,“ uviedol Trnka v správe pre médiá.
Zástupcovia regiónov a miest sa zhodli, že prírodné kredity nemajú slúžiť ako kompenzačný mechanizmus, ale ako nástroj na dosiahnutie pozitívneho ekologického prínosu pri ochrane biodiverzity. Úverové systémy musia byť založené na výsledkoch a podložené transparentnými postupmi monitorovania, podávania správ a overovania.
Eurokomisia predložila plán prírodných kreditov v júli s cieľom stimulovať súkromné investície do opatrení na ochranu a zachovanie prírody a odmeňovať tých, ktorí tieto opatrenia vykonávajú a investujú do nich. Regióny a mestá tvrdia, že prírodné kredity by sa mali považovať za doplnkový nástroj k politikám EÚ v oblasti životného prostredia a klímy a mali by vychádzať z projektov vedených na miestnej úrovni. Navrhujú využívať kredity ako nástroj na územne cielené ekologické zlepšenie, ktorý poskytuje nové príležitosti pre udržateľný rozvoj, ekologické pracovné miesta a obnovu oblastí postihnutých priemyselnou činnosťou, ťažbou alebo dlhodobým znečistením. Navrhujú tiež možnosť pre miestne a regionálne orgány zriadiť si vlastné úverové fondy pre prírodu.
Zástupcovia miestnych a regionálnych samospráv vyzvali členské štáty, aby začlenili mechanizmy úverovania prírody do svojich národných stratégií v oblasti životného prostredia a klímy a budovali technické, administratívne a odborné kapacity potrebné na podporu miestnych a regionálnych orgánov pri prevádzkovaní týchto systémov.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
