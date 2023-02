R. Vašečka: O zatvorení obchodov v nedeľu by sa malo rokovať v marci

Bratislava 9. februára (TASR) - Návrh novely Zákonníka práce, ktorá by mala priniesť zatvorenie obchodov väčšinu nedieľ v roku, upravia predkladatelia podľa pripomienok poslancov a plánujú o ňom rokovať opäť na nasledujúcej schôdzi Národnej rady (NR) SR v marci. Na sociálnej sieti to avizoval jeden z predkladateľov návrhu Richard Vašečka (OĽANO).



O posunutí právnej normy do druhého čítania mali poslanci hlasovať vo štvrtok podvečer. Namiesto toho však schválili procedurálny návrh Juraja Blanára (Smer-SD) a vrátili novelu predkladateľom na dopracovanie.



"V parlamente prebehla dlhá a dôkladná rozprava o našom návrhu zákona o nedeli ako dni pracovného pokoja pre zamestnancov obchodov. Pozorne som si ju vypočul a keďže z nej vyplynuli konštruktívne pripomienky, ako zákon upraviť, podporili sme návrh vrátiť zákon na dopracovanie," vysvetlil Vašečka.



Deklaroval, že predkladatelia návrhu rokovali aj so zástupcami obchodníkov, pozorne sledovali vyjadrenia zamestnancov, odborov a diskusie, ktoré prebiehali v médiách. "Je isté, že ako verejnosť, tak i mnoho zamestnávateľov a väčšina zamestnancov v obchodoch, si prajú nedeľu ako deň pracovného pokoja. Našou úlohou je zabezpečiť, aby sa to pretavilo do zákona a aby bol prijatý čo najväčším počtom zástupcov ľudí - poslancov," vyhlásil Vašečka.



Ambíciou predkladateľov je, aby parlament návrh schválil na schôdzach v marci a máji a aby mohol začať platiť od 1. júna tohto roka.