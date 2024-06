R. Žigmund: SHP Group expanduje na Balkán

Maribor 4. júna (TASR) - Výrobný koncern SHP Group, ktorý je súčasťou česko-slovenského holdingu Eco-Investment, expanduje na Balkán pre rast spotreby miestnych trhov. V Bosne a Hercegovine plánuje vybudovať novú fabriku v rámci závodu na výrobu hygienických potrieb SHP Celex. Uviedol to generálny riaditeľ SHP Group Richard Žigmund. Informuje o tom spravodajkyňa TASR v Maribore.



"Trhy na Balkáne stále vykazujú zaujímavý rast spotreby, súvisí to najmä s nárastom príjmu na hlavu. Demografia sa vyvíja podobne ako v iných častiach Európy, ale rast príjmu na obyvateľa znamená zlepšenie dopytu po produktoch, ktoré ponúkame," uviedol Žigmund.



Investícia v Bosne a Hercegovine je podľa neho zatiaľ v počiatočnej fáze. Obstarali pozemky, ktoré sú hneď za plotom už existujúcej fabriky. V prvej fáze začínajú s novou konvertingovou halou a konvertingovou linkou, ktoré by mali byť uvedené do prevádzky v budúcom roku. Koncern bude následne rozmýšľať aj o novom papierenskom stroji a energetike. Celková investícia by predbežne mala dosiahnuť výšku asi 100 miliónov eur.



V rámci investícií by podľa neho mohla finančne pomôcť aj tamojšia vláda. "Vždy sa snažíme, aby tam podpora z toho lokálneho prostredia bola," uzavrel Žigmund.



Spoločnosť SHP Celex je nástupníckou spoločnosťou ZDP Celex, Banja Luka. SHP Group je najväčším producentom hygienických papierov v strednej a juhovýchodnej Európe. V jeho šiestich výrobných závodoch ročne vyrobia takmer 200.000 ton papiera, pričom výrobky z neho sa distribuujú do 46 krajín sveta. Je súčasťou česko-slovenského priemyselno-investičného holdingu Eco-Investment, ktorý pokrýva investície v rámci celej Európy.



