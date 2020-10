Rad špičkových rečníkov na Autonomous Vehicles Summit

Bratislava 8. októbra (OTS) - Radna Autonomous Vehicles Summit (o.i. Martin Strigač, Chief Executive Officer, Sygic (Slovakia), Edith Holland, Chief Engineer Functional Safety, Organisation VAT Horiba MIRA (United Kingdom, KEYNOTEBerry Leung, Teksbotics (Hong Kong), Ing. Pavel Élesztős, PhD., TEN SLOVAKIA, William Carbone, Business Development Aerospace & Defense, Global Automotive, Aerospace & Defense Industries, IBM Academy of Technology Member, Prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc., UK Bratislava, KEYNOTE Jean-Michel Boëz, Area Manager Germany/Austria/Switzerland/CEE NAVYA Tech, (France), Faramarz Oweissi, Independent individual, Technical Author, Visionary about IoT2.0, Shanghai, China. KEYNOTE Jakub Borkowski, Business development director CEE&Nordic, Huawei Technologies (China/Poland), Michael Talbot, Head of Strategy Zenzic (United Kingdom), Mgr. Ivan Kisely, PhD. Counsel, Corporate and regulatory specialist,Bird & Bird (Slovakia), KEYNOTE/Dr. Stephane Dreher, Senior manager connectivity & automation, blockchain ERTICO - ITS Europe, Brussels (Belgium), a rad ďalších) predstavili svojimi prezentáciami prednáškami a v rámci panelových diskusií summitu riešenia v oblasti autonómnych vozidiel, úlohy a trendy v predmetnej oblasti, ktoré sú inšpiráciou pre inovátorov Slovenska v celej šírke problematiky v kontexte, a z ktorých vyplývajú úlohy pre Slovensko pre všetky relevantné zainteresované strany, počnúc výskumníkmi a inovátormi, priemysel Slovenska až po vládu Slovenskej republiky.Z mnohých vyjadrení oceňujúcich vysokú úroveň summitu 17.-18.09.20 aktuálne aspoň dve typické: Michael Talbot, Head of Strategy Zenzic (United Kingdom): „Dr. Stephane Dreher, senior manažér pre konektivitu a automatizáciu, blockchain ERTICO - ITS Europe, Brusel (Belgicko): „“.Slovensko v danej oblasti výrazne zaostáva za svetom, a za všetkými susedmi. Z praktického hľadiska v jednej suboblasti problematiky, napr. nielen Bratislava, ale väčšie mestá, ale aj obce Slovenska, čelia problému zabezpečenia primeranej verejnej dopravy. Mestá a obce (smart cities), ako aj ministri vlády SR (najmä (dopravy, hospodárstva, školstva, informatizácie, vnútra, životného prostredia), miestne samosprávne vlády, developeri a architekti nemajú dostatok relevantných informácií a potrebné znalosti v oblasti autonómnej mobility, ktorej rozvoj vo svete pokračuje, ktoré sú nevyhnutné pre zámery a rozhodovanie stakeholders Slovenska v predmetnej oblasti, a podmieňujú tiež adopciu autonómnych vozidiel do prostredia Slovenska. Takisto sa to týka techno inovátorov.Na podujatí bola o.i. predstavená prax adopcie autonómnych vozidiel kyvadlovej dopravy, tzv. shuttle autonom buses vo svete špičkovými speakrami a tiež CEO firiem v predmetnom businesse z Francúzska, Dánska, Nórska, Hong Kongu, Číny a ďalšími, ktorí túto efektívne priblížili tiež pre Slovensko - návštevníkom summitu.Keďže mnohí záujemcovia relevantných subjektov o účasť na tejto významnej medzinárodnej konferencii sa z rôznych dôvodov nemohli zúčastniť on-line, im organizátor podujatia vychádza v ústrety mimoriadnou ponukou. Záujemcovia majú možnosť sa virtuálne zúčastniť časti summitu alebo celého summitu a stať sa participantom Autonomous Vehicles Summit - môžu sina základe vlastného výberu, a/alebo taktiež podľa vlastného výberu záujemcu, prípadne video všetkých prednášok summitu komplet. Výber je jednoduchý a prehľadný, stačí sa zaregistrovať tu pozrieť detailne ponuku agendy, uskutočniť výber speakra/názvu prednášky a podľa rozhodnutia objednať. Platba za ponúkanú službu je uskutočňovaná podľa výberu záujemcu online cez platobnú bránu summitu Global payments, alebo je možná tiež na faktúru.Súčasťou ponuky je Autonomous Vehicles Summit , ktorý je pripravený v kontextefirmám, samosprávam, univerzitám a ministerstvám vlády SR– odborníkmi na najvyššej úrovni, resp. silnými firmami Autonomous Vehicles Summit (Slovakia) je prvým, jedinečným bezkonkurenčným projektom - podujatím autonómnych vozidiel takéhoto zamerania a formátu nielen v rámci Slovenska, ale aj v CEE. Svojim poňatím a predmetom je potrebným a užitočným eventom nielen pre governments, techno inovátorov, univerzity, academy, IT firmy a ich managerov, ale pre každého, a na Slovensku obzvlášť tiež pre samosprávy, architektov a developerov smart cities a turistické strediská. Aj z tohto dôvodu pripravujeme druhý ročník Autonomous Vehicles Summit, ktorý sa bude konať v máji 2021 vo formáte, ktoré podmienky Corona Covid-19 umožnia.