Rada agropotravinárskych samospráv rokuje s politickými stranami

Bratislava 2. novembra (TASR) - Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv (RPPS) SR rokuje s politickými stranami. Uviedol to pre TASR Matej Korpáš z tlačového oddelenia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



Poľnohospodári a potravinári si podľa neho plne uvedomujú zodpovednosť za to, v akom stave odovzdajú pôdu a krajinu nasledujúcim generáciám. Riešenie problémov v agrorezorte je však nepredstaviteľné bez úzkej spolupráce s predstaviteľmi zákonodarnej a výkonnej moci.



Zdôraznil, že je prirodzené, že poľnohospodári a potravinári potrebujú poznať, aký majú jednotlivé relevantné politické strany zámer s ďalším smerovaním domáceho agropotravinárstva v budúcom volebnom období. S týmto cieľom poslala ešte v lete RPPS SR listy s návrhom na stretnutie relevantným politickým stranám, ktoré majú reálnu šancu dostať sa po parlamentných voľbách v budúcom roku do Národnej rady SR.



Korpáš informoval, že zástupcovia RPPS SR chcú na stretnutiach hovoriť o témach, ktoré sú pre agropotravinársky sektor mimoriadne dôležité. V diskusii sa budú zaoberať aj prípravou Strategického plánu v budúcom programovacom období Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2020+. Nemenej dôležitou je aj téma nutnej podpory potravinárskeho priemyslu, ale aj vyššia a správne nastavená štátna pomoc v agropotravinárstve.



"Politici, uchádzajúci sa o priazeň svojich voličov, teda aj poľnohospodárov a potravinárov, musia poznať oblasti, ktoré sú kľúčové k dosiahnutiu vyššej potravinovej sebestačnosti krajiny a konkurencieschopnosti slovenských poľnohospodárov a potravinárov na jednotnom trhu Európskej únie. Aj vďaka takýmto stretnutiam máme šancu upriamiť pozornosť politikov na to, čo nás trápi," uviedol predseda SPPK Emil Macho, ktorý zároveň predsedá aj RPPS SR.



Korpáš dodal, že aktuálne majú zástupcovia RPPS SR za sebou jedno takéto rokovanie. Ďalšie stretnutia s politickými stranami sa uskutočnia v novembri.



Radu poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv SR tvorí päť najreprezentatívnejších organizácií v agropotravinárskom sektore Slovenska, a to SPPK, Agrárna komora Slovenska, Potravinárska komora Slovenska, Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností a Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska.