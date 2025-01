Rada: Deficit môže tento rok prekročiť plán a dosiahnuť 4,9 % HDP

Bratislava 22. januára (TASR) - Deficit slovenských verejných financií môže byť tento rok mierne vyšší, ako je cieľ 4,7 % hrubého domáceho produktu (HDP) v rozpočte schválenom Národnou radou (NR) SR. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) aktuálne odhaduje schodok na úrovni 4,9 % HDP alebo 6,75 miliardy eur.



"Dôvodom je zhoršenie ekonomického výhľadu, čo sa premietne do znížených výnosov z daní a odvodov, ako aj schválenie vyšších výdavkov na energodotácie. Negatívny vplyv zhoršenia ekonomického výhľadu na daňové prímy tak už nebude možné plne pokryť zníženou rezervou pre makroekonomické riziká," vysvetlila RRZ.



Rada pravidelne vyhodnocuje aj definitívnu, parlamentom schválenú verziu rozpočtu verejnej správy, ktorá sa od návrhu schváleného vládou zvyčajne mierne líši. Aktuálne hodnotenie zohľadňuje aj ďalšie opatrenia, ktoré boli medzitým prijaté, predovšetkým dotácie na ceny energií. Namiesto pôvodne avizovanej adresnej pomoci v objeme 100 miliónov eur môžu schválené plošné energodotácie stáť podľa RRZ takmer 400 miliónov eur.



Odhad zároveň vychádza z aktualizovanej prognózy negatívnejšieho ekonomického vývoja. Rada znížila odhad rastu ekonomiky na 1,8 %, v októbri ešte očakávala rast takmer 2 %. V tomto odhade pritom ešte nie sú obsiahnuté hroziace riziká pre medzinárodný obchod po zmene administratívy v Spojených štátoch.



RRZ odhaduje vyššie deficity v porovnaní so schváleným rozpočtom aj v ďalších rokoch. Vyššie schodky budú zároveň znamenať aj rýchlejší nárast dlhu. "Bez prijatia ďalších opatrení (a bez pokračovania energodotácií) bude deficit v rokoch 2026 a 2027 dosahovať úrovne 4,9 % HDP, resp. 5 % HDP. Pri takto vysokých deficitoch bude dlh pokračovať v raste z tohtoročných 59,2 % HDP až k 65 % HDP v roku 2027," vyčíslila rada. Pre splnenie rozpočtového cieľa do konca volebného obdobia, ktorým je deficit do úrovne 3 % HDP, je podľa nej nutná dodatočná konsolidácia na úrovni 2 % HDP alebo 3,1 miliardy eur.



Prijatý rozpočet bude mať aj o niečo menší vplyv na zlepšenie dlhodobej udržateľnosti, ako predpokladal pôvodný návrh. Jeho pozitívny vplyv sa znížil na 1,2 % HDP z pôvodných 1,4 % HDP. Ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti sa tak bude hýbať na dolnej hranici pásma vysokého rizika.



"RRZ preto upozorňuje na potrebu pokračovať v konsolidácií, ktorá by sa mala sústrediť najmä do roku 2026 a neodkladať na rok 2027 vzhľadom na politický cyklus, kulminujúce zdroje z Plánu obnovy v roku 2026, ako aj s ohľadom na hroziace riziká pre globálny obchod po zmene administratívy v USA," zdôraznil predseda RRZ Ján Tóth.