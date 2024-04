Rada: Deficit verejnej správy by mal dosiahnuť 5,8 % HDP

Bratislava 29. apríla (TASR) - Pokiaľ vláda neprijme dodatočné opatrenia na konsolidáciu verejných financií, môže v tomto roku deficit verejnej správy (VS) dosiahnuť 7,587 miliardy eur alebo 5,8 % hrubého domáceho produktu (HDP). Vyplýva to z aprílového rozpočtového semaforu Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Oproti marcovej prognóze očakáva RRZ nárast schodku o 104 miliónov eur.



"K medzimesačnému zhoršeniu prispeli najmä vyššie očakávané výdavky na zdravotnú starostlivosť," uviedla RRZ. Schválený rozpočet verejnej správy predpokladá deficit necelých 6 % HDP. Na rozdiel od rozpočtovaného medziročného poklesu deficitu však kancelária RRZ odhaduje nárast schodku oproti roku 2023 o 0,9 percentuálneho bodu HDP, keď zvýšenie predstavuje 1,6 miliardy eur. Štatistický úrad SR minulý týždeň spresnil deficit za rok 2023 na 4,89 % HDP, keď pôvodný predpoklad bol na úrovni okolo 6,5 % HDP.



Pozitívna odchýlka od schváleného rozpočtu je 0,2 % HDP, čo znamená, že riziko nedosiahnutia cieľa rozpočtu je nízke. Najvyššie negatívne riziko pre rozpočet podľa kancelárie RRZ predstavujú opatrenia na energopomoc, keďže rezerva v rozpočte nepostačuje na krytie celkových nákladov na kompenzačné schémy. Rozpočet sa totiž spoliehal na financovanie cez eurofondy, ktoré boli zaúčtované do deficitu v roku 2023.



Naopak, najvýraznejší pozitívny vplyv na saldo verejnej správy oproti rozpočtu tvorí odhadované lepšie hospodárenie ostatných subjektov VS. RRZ na základe vývoja v predchádzajúcich rokoch nepredpokladá nárast výdavkov na úrovne predpokladané v rozpočte.