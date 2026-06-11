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Rada EÚ a EP sa predbežne dohodli na zmenách spojených s kvótami ETS2
Rezerva stability trhu rieši nerovnováhu medzi ponukou a dopytom v systéme ETS2 úpravou počtu emisných kvót dostupných v obehu.
Autor TASR
Brusel 11. júna (TASR) - Cyperské predsedníctvo Rady EÚ a vyjednávači Európskeho parlamentu (EP) v noci zo stredy (10. 6.) na štvrtok dosiahli predbežnú dohodu o cielenej zmene rezervy stability trhu (MSR) pre systém obchodovania s emisiami EÚ pre budovy, cestnú dopravu a ďalšie sektory (ETS2). Informuje o tom spravodajca TASR.
Rezerva stability trhu rieši nerovnováhu medzi ponukou a dopytom v systéme ETS2 úpravou počtu emisných kvót dostupných v obehu. Dohoda posilňuje existujúci mechanizmus kontroly cien zdvojnásobením počtu kvót, ktoré sa majú uvoľniť, keď náklady na uhlík presiahnu 45 eur za tonu ekvivalentu CO2 (v cenách roku 2020), z 20 miliónov na 40 miliónov. Navyše zabezpečí postupnejšie uvoľňovanie kvót, keď ich počet v obehu klesne pod 260 miliónov, aby sa predišlo neistote na trhu spôsobenej „prahovým efektom“.
Nová dohoda posilní rezervu stability trhu a zaistí stabilný a predvídateľný trh s kvótami pred úplným spustením ETS2 v roku 2028.
Cyperská ministerka poľnohospodárstva Maria Panayiotuová v správe pre médiá uviedla, že nočná dohoda prináša solídnu a predvídateľnú rezervu stability trhu, ktorá je nevyhnutná pre hladké a stabilné spustenie ETS2. „Dohodnuté úpravy zlepšia likviditu trhu, znížia volatilitu cien a posilnia schopnosť systému reagovať na neopodstatnené zvyšovanie cien. To posilní dôveru a poskytne domácnostiam, podnikom a členským štátom potrebnú predvídateľnosť,“ odkázala Panayiotuová.
Obe inštitúcie potvrdili základné prvky návrhu Európskej komisie a zhodli sa na potrebe posilniť predvídateľnosť trhu, znížiť volatilitu a ďalej riešiť nadmerný nárast cien. Dohoda predlžuje životnosť rezervy stability trhu po roku 2030, čo pomôže udržiavať cenovú stabilitu.
Rada EÚ a EP stanovili, že budúce preskúmanie rezervy stability trhu zo strany eurokomisie zohľadní počet zostávajúcich kvót v rezerve. Ďalší dodatok dohody sa týka preskúmania ETS2 vrátane dôkladného posúdenia mechanizmov cenovej stability a pravidiel rezervy stability trhu.
Spoluzákonodarcovia do textu zahrnuli aj odkaz na potrebu investícií a využitie príjmov z aukcií ETS2 na opatrenia v oblasti klímy a energetickej transformácie v budovách a cestnej doprave v súlade s existujúcimi ustanoveniami EÚ.
Predbežnú dohodu musia formálne schváliť ministri členských krajín (Rada EÚ) a Európsky parlament. Zmenená rezerva stability trhu bude zavedená včas pred úplným spustením systému ETS2, ktorý bude plne funkčný do roku 2028.
Systém ETS2, ktorý bol zriadený ako súčasť balíka „Fit for 55“ v roku 2023, má za cieľ znížiť emisie z viacerých hospodárskych sektorov o 42 % do roku 2030 v porovnaní s úrovňami z roku 2005. Vzťahuje sa na distribútorov dodávajúcich palivá do sektora budov a cestnej dopravy a niektorých ďalších sektorov. Tí musia monitorovať a nahlasovať emisie z palív, ktoré predávajú, a odovzdávať uhlíkové kvóty zodpovedajúce týmto emisiám. Celkový počet kvót dostupných v EÚ sa každý rok znižuje s cieľom stimulovať dekarbonizáciu.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Rezerva stability trhu rieši nerovnováhu medzi ponukou a dopytom v systéme ETS2 úpravou počtu emisných kvót dostupných v obehu. Dohoda posilňuje existujúci mechanizmus kontroly cien zdvojnásobením počtu kvót, ktoré sa majú uvoľniť, keď náklady na uhlík presiahnu 45 eur za tonu ekvivalentu CO2 (v cenách roku 2020), z 20 miliónov na 40 miliónov. Navyše zabezpečí postupnejšie uvoľňovanie kvót, keď ich počet v obehu klesne pod 260 miliónov, aby sa predišlo neistote na trhu spôsobenej „prahovým efektom“.
Nová dohoda posilní rezervu stability trhu a zaistí stabilný a predvídateľný trh s kvótami pred úplným spustením ETS2 v roku 2028.
Cyperská ministerka poľnohospodárstva Maria Panayiotuová v správe pre médiá uviedla, že nočná dohoda prináša solídnu a predvídateľnú rezervu stability trhu, ktorá je nevyhnutná pre hladké a stabilné spustenie ETS2. „Dohodnuté úpravy zlepšia likviditu trhu, znížia volatilitu cien a posilnia schopnosť systému reagovať na neopodstatnené zvyšovanie cien. To posilní dôveru a poskytne domácnostiam, podnikom a členským štátom potrebnú predvídateľnosť,“ odkázala Panayiotuová.
Obe inštitúcie potvrdili základné prvky návrhu Európskej komisie a zhodli sa na potrebe posilniť predvídateľnosť trhu, znížiť volatilitu a ďalej riešiť nadmerný nárast cien. Dohoda predlžuje životnosť rezervy stability trhu po roku 2030, čo pomôže udržiavať cenovú stabilitu.
Rada EÚ a EP stanovili, že budúce preskúmanie rezervy stability trhu zo strany eurokomisie zohľadní počet zostávajúcich kvót v rezerve. Ďalší dodatok dohody sa týka preskúmania ETS2 vrátane dôkladného posúdenia mechanizmov cenovej stability a pravidiel rezervy stability trhu.
Spoluzákonodarcovia do textu zahrnuli aj odkaz na potrebu investícií a využitie príjmov z aukcií ETS2 na opatrenia v oblasti klímy a energetickej transformácie v budovách a cestnej doprave v súlade s existujúcimi ustanoveniami EÚ.
Predbežnú dohodu musia formálne schváliť ministri členských krajín (Rada EÚ) a Európsky parlament. Zmenená rezerva stability trhu bude zavedená včas pred úplným spustením systému ETS2, ktorý bude plne funkčný do roku 2028.
Systém ETS2, ktorý bol zriadený ako súčasť balíka „Fit for 55“ v roku 2023, má za cieľ znížiť emisie z viacerých hospodárskych sektorov o 42 % do roku 2030 v porovnaní s úrovňami z roku 2005. Vzťahuje sa na distribútorov dodávajúcich palivá do sektora budov a cestnej dopravy a niektorých ďalších sektorov. Tí musia monitorovať a nahlasovať emisie z palív, ktoré predávajú, a odovzdávať uhlíkové kvóty zodpovedajúce týmto emisiám. Celkový počet kvót dostupných v EÚ sa každý rok znižuje s cieľom stimulovať dekarbonizáciu.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)