Rada EÚ dala zelenú na začatie konania pre nadmerný deficit proti SR

Brusel 26. júla (TASR) - Rada EÚ dala zelenú na začatie konania pre nadmerný deficit proti siedmim krajinám Európskej únie (EÚ) vrátane Slovenska. Nasledovala tak odporúčania Európskej komisie (EK). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA a vyhlásenia Rady EÚ.



Rada EÚ v piatok rozhodla, že v prípade Belgicka, Francúzska, Talianska, Maďarska, Malty, Poľska a Slovenska je oprávnené začatie procedúry pre nadmerný deficit. Rada okrem toho uviedla, že Rumunsko, na ktoré sa vzťahuje postup pri nadmernom deficite od roku 2020, neprijalo účinné opatrenia na nápravu svojho deficitu, a preto by konanie malo pokračovať.



Cieľom konania je zabezpečiť, aby sa vlády všetkých členských krajín vrátili k rozpočtovej disciplíne alebo si ju udržiavali a vyhli sa nadmernému deficitu. Konečným cieľom je teda udržanie nízkeho verejného dlhu alebo zníženie vysokého dlhu na udržateľnú úroveň.



Krajinám, ktoré opakovane porušujú fiškálnu disciplínu, teoreticky hrozia miliardové pokuty, ktoré však v praxi nikdy neboli uplatňované.



Členské štáty musia podľa Paktu stability a rastu dodržiavať rozpočtovú disciplínu, pričom deficit verejných financií by nemal presiahnuť 3 % hrubého domáceho produktu (HDP) a ich dlh by sa nemal dostať nad 60 % HDP.



Konanie pri nadmernom deficite má podnietiť vlády, aby prijali opatrenia na konsolidáciu verejných financií. EK v takom prípade predloží daným krajinám odporúčania, aby prijali účinné opatrenia na nápravu, pričom zvýši kontrolu ich verejných financií.



EK v správe týkajúcej sa Slovenska uviedla, že podľa údajov potvrdených v apríli európskym štatistickým úradom Eurostat deficit verejných financií v roku 2023 dosiahol 4,9 % HDP a verejný dlh predstavoval 56 % HDP. Podľa EK to, že sa deficit v minulom roku dostal nad referenčné 3 % HDP, nebolo spôsobené žiadnou výnimočnou udalosťou ani prudkým poklesom ekonomiky v zmysle Paktu stability a rastu.



EK na základe jarných prognóz tiež počíta s tým, že deficit slovenských verejných financií zostane nad úrovňou 3 % HDP aj v rokoch 2024 a 2025. Tento rok by mal dosiahnuť 5,9 % HDP.