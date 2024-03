Rada EÚ prijala odporúčanie na zníženie spotreby plynu aspoň o 15 %

Brusel 25. marca (TASR) - Zástupcovia členských krajín (Rada EÚ) v pondelok prijali odporúčanie, ktoré nabáda členské štáty eurobloku, aby do 31. marca 2025 pokračovali v znižovaní spotreby plynu aspoň o 15 percent v porovnaní s priemernou spotrebou plynu v období od 1. apríla 2017 do 31. marca 2022.



Toto odporúčanie pomôže členským štátom prijať primerané opatrenia na zabezpečenie dodávok plynu až do zavedenia so svojho vnútroštátneho práva smerníc o energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojoch energie v roku 2025.



Obe smernice prinesú v blízkej budúcnosti štrukturálne zníženie dopytu po plyne a zároveň dosiahnu ciele EÚ v oblasti dekarbonizácie.



Predchádzajúce nariadenie o opatreniach na zníženie dopytu po plyne bolo prijaté v roku 2022 ako naliehavá reakcia na energetickú krízu spôsobenú ruskou vojenskou agresiou proti Ukrajine a následne, v roku 2023, bolo predĺžené o jeden rok. Prestane platiť 31. marca 2024.



Vďaka opatreniam na zníženie dopytu po plyne sa krajinám EÚ v roku 2023 podarilo postupne vyradiť približne 65 miliárd kubických metrov ruského plynu, predovšetkým v domácnostiach a priemysle.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)