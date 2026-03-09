< sekcia Ekonomika
Rada EÚ: Odporúčania o ľudskom kapitáli posilňujú konkurencieschopnosť
Autor TASR
Brusel 9. marca (TASR) - Ministri členských štátov Európskej únie (EÚ) na zasadnutí Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti (EPSCO) v pondelok v Bruseli prijali odporúčania o ľudskom kapitáli, ktoré majú posilniť konkurencieschopnosť a odolnosť v celej EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.
Cyperský minister práce Marinos Moushouttas v mene krajiny predsedajúcej Rade EÚ uviedol, že ľudský kapitál je najväčším prínosom Európy. „Vzhľadom na nedostatok pracovnej sily a zručností, ktorý ovplyvňuje strategické sektory od zdravotníctva až po digitálne technológie, odporúčanie Rady EÚ predstavuje rozhodujúci krok k posilneniu našej konkurencieschopnosti, odolnosti a sociálnej súdržnosti efektívnejším investovaním do vedomostí, zručností a potenciálu ľudí,“ odkázal minister.
Podľa jeho slov ľudský kapitál, čiže vedomosti, zručnosti, skúsenosti, vzdelanie a odborná príprava, sú kľúčom ku konkurencieschopnosti a hospodárskej odolnosti Európy.
Rada EÚ upozornila, že najrozšírenejší nedostatok pracovníkov je v oblastiach strategického významu, ako je zdravotníctvo, poľnohospodárstvo, IT, stavebníctvo a vzdelávanie.
Očakáva sa, že pokrok v technológiách a zelená a digitálna transformácia zvýšia dopyt po nových zručnostiach a zhoršia ich súčasný nedostatok. Aj demografické výzvy, najmä starnúca populácia, vyvinú dodatočný tlak na trhy práce.
Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov môže brzdiť investície a inovácie - v roku 2024 až 77 % spoločností v EÚ uviedlo, že nedostatok zručností je prekážkou dlhodobých investícií.
Ministri vyzvali členské štáty, aby riešili nedostatok zručností v sektoroch, ktoré sú strategicky dôležité pre konkurencieschopnosť a odolnosť EÚ vrátane digitálnych technológií, zdravotníctva, poľnohospodárstva a obrany.
Rada EÚ uznáva, že mnohí študenti, najmä tí zo znevýhodneného prostredia, čelia výzvam pri získavaní základných zručností, ktoré im umožňujú aktívne sa zapájať do trhu práce. Preto by členské krajiny mali podporiť získavanie zručností vo všetkých vekových kategóriách a na všetkých úrovniach vzdelávania a odbornej prípravy, s osobitným zameraním na znevýhodnené skupiny vrátane osôb so zdravotným postihnutím.
Ministri vyzvali členské štáty, aby zvýšili atraktivitu odborného vzdelávania a učňovskej prípravy, najmä pre nedostatočne zastúpené skupiny, ako sú ženy.
Rastie tiež dopyt po odborníkoch v oblasti vedy, techniky, inžinierstva a matematiky (STEM). Rada EÚ vyzýva členské štáty, aby zvýšili kapacitu, relevantnosť a atraktivitu univerzitných a vysokoškolských odborných programov v oblasti STEM, s osobitným zameraním na študentky.
Ministri upozornili, že verejné financie nestačia na preklenutie rozdielov v zručnostiach, najmä pokiaľ ide o pomoc dospelým pri zvyšovaní kvalifikácie a rekvalifikácii, a vyzvali na také investície do vzdelávania, odbornej prípravy a zručností, ktoré kombinujú verejné výdavky so súkromnými investíciami a využívajú iniciatívy EÚ, ako sú Európsky sociálny fond plus a InvestEU.
Nakoniec odporúčanie Rady ministrov nabáda členské štáty, aby vyvinuli a uplatňovali metodiky na využívanie veľkých dát a umelej inteligencie s cieľom poskytovať lepšie a aktuálnejšie informácie o zručnostiach a aby tieto informácie pravidelnejšie využívali v oblastiach, ako je kariérne poradenstvo a tvorba učebných osnov.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
