Rada EÚ potvrdila A. Rittera za nového hlavného európskeho prokurátora
Funkcie by sa mal ujať 1. novembra.
Autor TASR
Brusel 9. marca (TASR) - Ministri členských krajín EÚ (Rada EÚ) v pondelok v Bruseli odsúhlasili vymenovanie Andrésa Rittera z Nemecka za nového hlavného európskeho prokurátora Európskej prokuratúry (EPPO). Funkcie by sa mal ujať 1. novembra, informuje spravodajca TASR.
Podľa tlačovej správy Rady EÚ Ritter nastúpil do nemeckej prokuratúry v roku 1995, zástupcom hlavného európskeho prokurátora je od roku 2020.
Európska prokuratúra je nezávislý orgán EÚ, ktorý sa zaoberá bojom proti podvodom páchaným v súvislosti s finančnými prostriedkami EÚ. Má právomoc vyšetrovať a trestne stíhať páchateľov trestných činov proti rozpočtu EÚ a podávať na nich žalobu. Agentúra sa zameriava na vyšetrovanie a trestné stíhanie podvodov, ktoré sa týkajú súm finančných prostriedkov EÚ nad 10.000 eur alebo cezhraničných podvodov v oblasti DPH, ak spôsobená škoda presiahla desať miliónov eur. EPPO spolupracuje aj s vnútroštátnymi orgánmi presadzovania práva a ďalšími orgánmi, ako sú Eurojust a Europol.
Hlavný európsky prokurátor je vymenovaný na neobnoviteľné obdobie siedmich rokov. Organizuje prácu EPPO a zastupuje úrad v kontaktoch s ostatnými inštitúciami EÚ, členskými štátmi eurobloku a tretími krajinami. Mandát súčasnej vedúcej EPPO Laury Codruty Kövesiovej uplynie 30. októbra.
Európski prokurátori spolu s hlavným európskym prokurátorom tvoria kolégium EPPO. Dohliadajú na vyšetrovania a trestné stíhania.
Rada EÚ vymenúva európskeho prokurátora pre každý z 24 zúčastnených členských štátov. Tri krajiny Únie sa zatiaľ k EPPO nepridružili. Hlavný európsky prokurátor je vymenúvaný na základe vzájomnej dohody medzi Radou EÚ a Európskym parlamentom (EP). Vymenovanie Rittera ešte musí oficiálne potvrdiť aj europarlament.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
