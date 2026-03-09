Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 9. marec 2026Meniny má Františka
< sekcia Ekonomika

Rada EÚ potvrdila A. Rittera za nového hlavného európskeho prokurátora

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Funkcie by sa mal ujať 1. novembra.

Autor TASR
Brusel 9. marca (TASR) - Ministri členských krajín EÚ (Rada EÚ) v pondelok v Bruseli odsúhlasili vymenovanie Andrésa Rittera z Nemecka za nového hlavného európskeho prokurátora Európskej prokuratúry (EPPO). Funkcie by sa mal ujať 1. novembra, informuje spravodajca TASR.

Podľa tlačovej správy Rady EÚ Ritter nastúpil do nemeckej prokuratúry v roku 1995, zástupcom hlavného európskeho prokurátora je od roku 2020.

Európska prokuratúra je nezávislý orgán EÚ, ktorý sa zaoberá bojom proti podvodom páchaným v súvislosti s finančnými prostriedkami EÚ. Má právomoc vyšetrovať a trestne stíhať páchateľov trestných činov proti rozpočtu EÚ a podávať na nich žalobu. Agentúra sa zameriava na vyšetrovanie a trestné stíhanie podvodov, ktoré sa týkajú súm finančných prostriedkov EÚ nad 10.000 eur alebo cezhraničných podvodov v oblasti DPH, ak spôsobená škoda presiahla desať miliónov eur. EPPO spolupracuje aj s vnútroštátnymi orgánmi presadzovania práva a ďalšími orgánmi, ako sú Eurojust a Europol.

Hlavný európsky prokurátor je vymenovaný na neobnoviteľné obdobie siedmich rokov. Organizuje prácu EPPO a zastupuje úrad v kontaktoch s ostatnými inštitúciami EÚ, členskými štátmi eurobloku a tretími krajinami. Mandát súčasnej vedúcej EPPO Laury Codruty Kövesiovej uplynie 30. októbra.

Európski prokurátori spolu s hlavným európskym prokurátorom tvoria kolégium EPPO. Dohliadajú na vyšetrovania a trestné stíhania.

Rada EÚ vymenúva európskeho prokurátora pre každý z 24 zúčastnených členských štátov. Tri krajiny Únie sa zatiaľ k EPPO nepridružili. Hlavný európsky prokurátor je vymenúvaný na základe vzájomnej dohody medzi Radou EÚ a Európskym parlamentom (EP). Vymenovanie Rittera ešte musí oficiálne potvrdiť aj europarlament.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)
.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Kde bola v Prešporku Wall Street?

OTESTUJTE SA: Kto napísal tieto svetoznáme diela?

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Marec sa hlási s počasím ako na objednávku

BOJ S PEKLOM V KONZERVÁRNI: Vyčíslené škody sú v miliónoch