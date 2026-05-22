< sekcia Ekonomika
Rada EÚ pozastavila clá na určité hnojivá na rok, netýka sa to Ruska
EÚ v roku 2024 doviezla dva milióny ton amoniaku a 5,9 milióna ton močoviny, najmä na výrobu dusíkatých hnojív. Okrem toho Únia doviezla 6,7 milióna ton dusíkatých hnojív a zmesí obsahujúcich dusík.
Autor TASR
Brusel 22. mája (TASR) - Ministri hospodárstva členských krajín Európskej únie (EÚ) sa v piatok v Bruseli dohodli na ročnom pozastavení ciel na kľúčové dusíkaté hnojivá používané v poľnohospodárskej výrobe v EÚ, vrátane vstupných hnojív, ako je močovina a amoniak. Dohoda sa zrodila na zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci - segment obchod, informuje spravodajca TASR.
Cieľom opatrenia je znížiť náklady pre poľnohospodárov a priemysel s hnojivami v EÚ. Podľa očakávaní Európskej komisie (EK) im ušetrí odhadom 60 miliónov eur na dovozných clách. Tento krok zníži tiež závislosť EÚ od Ruska a Bieloruska, pokiaľ ide o hnojivá, a pomôže vybudovať diverzifikovanejšiu obchodnú sieť s hnojivami.
Cyperský minister financií Makis Keravnos v mene krajiny predsedajúcej v Rade EÚ v správe pre médiá spresnil, že toto rozhodnutie poskytne európskym poľnohospodárom lepší prístup k cenovo dostupným a spoľahlivým dodávkam hnojív, čo je dobrá správa pre poľnohospodársky sektor aj spotrebiteľov v EÚ.
„Zároveň sa rýchlejšie odpútavame od ruských a bieloruských produktov a budujeme odolnejšie dodávateľské reťazce a partnerstvá na celom svete,“ vysvetlil.
V praxi sa pozastavenie ciel bude vzťahovať len na produkty, ktoré ešte neboli dovezené do EÚ bez cla a z krajín, ktoré majú preferenčný prístup v rámci doložky najvyšších výhod. Aby sa však vyvážili záujmy výrobcov z EÚ, opatrenie je obmedzené na kvóty rovnajúce sa objemu dovozu tovaru podľa doložky najvyšších výhod v roku 2024 plus 20 percent objemu dovezeného z Ruska a Bieloruska v tom istom roku.
EÚ sa rozhodla, že pozastavenie ciel sa nebude vzťahovať na výrobky dovážané z Ruska z dôvodu jeho neodôvodnenej agresie voči Ukrajine. Nebude sa vzťahovať ani na výrobky dovážané z Bieloruska vzhľadom na jeho podporu Ruska a ignorovanie medzinárodného práva, základných slobôd a ľudských práv.
Opatrenie nadobudne účinnosť deň po jeho zverejnení v Úradnom vestníku EÚ a bude sa uplatňovať počas jedného roka. Komisia bude monitorovať trh s hnojivami a v prípade potreby navrhne predĺženie alebo zmenu pozastavenia ciel.
Hnojivá sú nevyhnutné pre európskych poľnohospodárov, ktorí potrebujú ich bezpečný a pravidelný prísun za konkurencieschopné ceny na zaručenie poľnohospodárskej produkcie a potravinovej bezpečnosti. Ceny týchto výrobkov sa od roku 2021 výrazne zvýšili, čo následne zvýšilo cenu potravín.
EÚ v roku 2024 doviezla dva milióny ton amoniaku a 5,9 milióna ton močoviny, najmä na výrobu dusíkatých hnojív. Okrem toho Únia doviezla 6,7 milióna ton dusíkatých hnojív a zmesí obsahujúcich dusík.
Únia už dováža značnú časť dusíkatých hnojív bez cla z krajín, ktoré využívajú preferenčný prístup na jednotný európsky trh. Napriek tomu EÚ stále dováža veľký objem tohto tovaru s pôvodom v krajinách, na ktoré sa vzťahuje spoločný colný sadzobník, pričom sadzby cla sa v súčasnosti pohybujú medzi 5,5 % a 6,5 %.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Cieľom opatrenia je znížiť náklady pre poľnohospodárov a priemysel s hnojivami v EÚ. Podľa očakávaní Európskej komisie (EK) im ušetrí odhadom 60 miliónov eur na dovozných clách. Tento krok zníži tiež závislosť EÚ od Ruska a Bieloruska, pokiaľ ide o hnojivá, a pomôže vybudovať diverzifikovanejšiu obchodnú sieť s hnojivami.
Cyperský minister financií Makis Keravnos v mene krajiny predsedajúcej v Rade EÚ v správe pre médiá spresnil, že toto rozhodnutie poskytne európskym poľnohospodárom lepší prístup k cenovo dostupným a spoľahlivým dodávkam hnojív, čo je dobrá správa pre poľnohospodársky sektor aj spotrebiteľov v EÚ.
„Zároveň sa rýchlejšie odpútavame od ruských a bieloruských produktov a budujeme odolnejšie dodávateľské reťazce a partnerstvá na celom svete,“ vysvetlil.
V praxi sa pozastavenie ciel bude vzťahovať len na produkty, ktoré ešte neboli dovezené do EÚ bez cla a z krajín, ktoré majú preferenčný prístup v rámci doložky najvyšších výhod. Aby sa však vyvážili záujmy výrobcov z EÚ, opatrenie je obmedzené na kvóty rovnajúce sa objemu dovozu tovaru podľa doložky najvyšších výhod v roku 2024 plus 20 percent objemu dovezeného z Ruska a Bieloruska v tom istom roku.
EÚ sa rozhodla, že pozastavenie ciel sa nebude vzťahovať na výrobky dovážané z Ruska z dôvodu jeho neodôvodnenej agresie voči Ukrajine. Nebude sa vzťahovať ani na výrobky dovážané z Bieloruska vzhľadom na jeho podporu Ruska a ignorovanie medzinárodného práva, základných slobôd a ľudských práv.
Opatrenie nadobudne účinnosť deň po jeho zverejnení v Úradnom vestníku EÚ a bude sa uplatňovať počas jedného roka. Komisia bude monitorovať trh s hnojivami a v prípade potreby navrhne predĺženie alebo zmenu pozastavenia ciel.
Hnojivá sú nevyhnutné pre európskych poľnohospodárov, ktorí potrebujú ich bezpečný a pravidelný prísun za konkurencieschopné ceny na zaručenie poľnohospodárskej produkcie a potravinovej bezpečnosti. Ceny týchto výrobkov sa od roku 2021 výrazne zvýšili, čo následne zvýšilo cenu potravín.
EÚ v roku 2024 doviezla dva milióny ton amoniaku a 5,9 milióna ton močoviny, najmä na výrobu dusíkatých hnojív. Okrem toho Únia doviezla 6,7 milióna ton dusíkatých hnojív a zmesí obsahujúcich dusík.
Únia už dováža značnú časť dusíkatých hnojív bez cla z krajín, ktoré využívajú preferenčný prístup na jednotný európsky trh. Napriek tomu EÚ stále dováža veľký objem tohto tovaru s pôvodom v krajinách, na ktoré sa vzťahuje spoločný colný sadzobník, pričom sadzby cla sa v súčasnosti pohybujú medzi 5,5 % a 6,5 %.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)