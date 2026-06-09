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Rada EÚ prijala rokovaciu pozíciu k téme obchodných peňaženiek
S cieľom posilniť kybernetickú bezpečnosť zvýšila Rada EÚ prahovú hodnotu pre autorizáciu poskytovateľa európskej obchodnej peňaženky.
Autor TASR
Brusel/Luxemburg 9. júna (TASR) - Členské štáty EÚ (Rada EÚ) prijali v utorok svoju pozíciu k návrhu na zriadenie európskych obchodných peňaženiek, digitálneho nástroja určeného na zjednodušenie a zabezpečenie obchodných interakcií v celej EÚ, a to medzi spoločnosťami aj verejnou správou. Informuje o tom spravodajca TASR.
V nadväznosti na právny rámec eIDAS2, ktorý zavádza peňaženku EÚ pre digitálnu identitu, európske obchodné peňaženky umožnia spoločnostiam digitalizovať mnohé operácie, ktoré v súčasnosti vyžadujú osobné spracovanie. Poskytnutím harmonizovaného európskeho riešenia európske obchodné peňaženky umožnia bezpečnú cezhraničnú komunikáciu a výmenu dokumentov pre podniky pôsobiace vo viacerých členských štátoch.
Cyperský štátny tajomník pre výskum, inovácie a digitálnu politiku Nikodemos Damianou v mene krajiny predsedajúcej v Rade EÚ pripomenul, že vďaka tomu by podniky mali byť schopné pôsobiť na celom jednotnom trhu rovnako bezproblémovo ako vo svojom vlastnom členskom štáte.
„Dohoda o pozícii k európskym podnikateľským peňaženkám, ktoré sú kľúčovým stavebným kameňom digitálnej budúcnosti Európy a ústredným prvkom nášho plánu ‚jedna Európa, jeden trh‘, predstavuje dôležitý krok k dosiahnutiu tohto cieľa a stavia nás na správnu cestu k dosiahnutiu politickej dohody do konca roka 2026,“ uviedol Damianou v správe pre médiá.
Spresnil, že umožnením bezpečných a dôveryhodných digitálnych interakcií cez hranice prostredníctvom jednotného, harmonizovaného riešenia digitálnej identity podnikov táto iniciatíva pomôže znížiť administratívnu záťaž, posilní jednotný trh a podporí konkurencieschopnejšie, inovatívnejšie a digitálne prepojené európske hospodárstvo.
Dohoda o prijatí pozície členských štátov k tejto téme potvrdzuje ich snahu dosiahnuť konečnú dohodu s ostatnými inštitúciami EÚ o tejto legislatíve do konca roka 2026.
Spoločnosti používajúce európsku obchodnú peňaženku budú môcť overovať totožnosť iných a digitálne preukázať svoju vlastnú identitu, taktiež vytvárať, ukladať a zdieľať dôveryhodné dokumenty vrátane overených licencií, povolení a certifikátov, ďalej tiež elektronicky podpisovať, označovať časovou pečiatkou a pečaťou dokumenty, delegovať právne právomoci na zástupcov a bezpečne komunikovať s inými podnikmi alebo verejnými správami prostredníctvom efektívneho digitálneho kanála.
Rada EÚ zdôrazňuje, že európske obchodné peňaženky by mali skôr dopĺňať ako nahrádzať existujúce vnútroštátne systémy B2B a B2G, pričom vnútroštátne administratívne a procedurálne požiadavky zostávajú platné.
Členské štáty zdôraznili, že systém autorizácie zavedený v návrhu nemá ovplyvniť plnú moc ani právne mandáty poskytnuté podľa vnútroštátneho práva alebo práva Únie.
S cieľom posilniť kybernetickú bezpečnosť zvýšila Rada EÚ prahovú hodnotu pre autorizáciu poskytovateľa európskej obchodnej peňaženky.
V prípade systémového nedodržiavania predpisov zo strany poskytovateľov európskej obchodnej peňaženky zabezpečila Rada EÚ silnejšie zapojenie národného orgánu dohľadu. Národným orgánom dohľadu, ktoré preskúmavajú žiadosti poskytovateľov, boli udelené predĺžené lehoty, a to 60 dní namiesto pôvodne navrhovaných 30 dní.
Rokovania s Európskym parlamentom k návrhu na zriadenie európskych obchodných peňaženiek, v rámci riadneho legislatívneho postupu, sa môžu začať hneď, ako europarlament prijme svoju pozíciu k tejto téme.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
V nadväznosti na právny rámec eIDAS2, ktorý zavádza peňaženku EÚ pre digitálnu identitu, európske obchodné peňaženky umožnia spoločnostiam digitalizovať mnohé operácie, ktoré v súčasnosti vyžadujú osobné spracovanie. Poskytnutím harmonizovaného európskeho riešenia európske obchodné peňaženky umožnia bezpečnú cezhraničnú komunikáciu a výmenu dokumentov pre podniky pôsobiace vo viacerých členských štátoch.
Cyperský štátny tajomník pre výskum, inovácie a digitálnu politiku Nikodemos Damianou v mene krajiny predsedajúcej v Rade EÚ pripomenul, že vďaka tomu by podniky mali byť schopné pôsobiť na celom jednotnom trhu rovnako bezproblémovo ako vo svojom vlastnom členskom štáte.
„Dohoda o pozícii k európskym podnikateľským peňaženkám, ktoré sú kľúčovým stavebným kameňom digitálnej budúcnosti Európy a ústredným prvkom nášho plánu ‚jedna Európa, jeden trh‘, predstavuje dôležitý krok k dosiahnutiu tohto cieľa a stavia nás na správnu cestu k dosiahnutiu politickej dohody do konca roka 2026,“ uviedol Damianou v správe pre médiá.
Spresnil, že umožnením bezpečných a dôveryhodných digitálnych interakcií cez hranice prostredníctvom jednotného, harmonizovaného riešenia digitálnej identity podnikov táto iniciatíva pomôže znížiť administratívnu záťaž, posilní jednotný trh a podporí konkurencieschopnejšie, inovatívnejšie a digitálne prepojené európske hospodárstvo.
Dohoda o prijatí pozície členských štátov k tejto téme potvrdzuje ich snahu dosiahnuť konečnú dohodu s ostatnými inštitúciami EÚ o tejto legislatíve do konca roka 2026.
Spoločnosti používajúce európsku obchodnú peňaženku budú môcť overovať totožnosť iných a digitálne preukázať svoju vlastnú identitu, taktiež vytvárať, ukladať a zdieľať dôveryhodné dokumenty vrátane overených licencií, povolení a certifikátov, ďalej tiež elektronicky podpisovať, označovať časovou pečiatkou a pečaťou dokumenty, delegovať právne právomoci na zástupcov a bezpečne komunikovať s inými podnikmi alebo verejnými správami prostredníctvom efektívneho digitálneho kanála.
Rada EÚ zdôrazňuje, že európske obchodné peňaženky by mali skôr dopĺňať ako nahrádzať existujúce vnútroštátne systémy B2B a B2G, pričom vnútroštátne administratívne a procedurálne požiadavky zostávajú platné.
Členské štáty zdôraznili, že systém autorizácie zavedený v návrhu nemá ovplyvniť plnú moc ani právne mandáty poskytnuté podľa vnútroštátneho práva alebo práva Únie.
S cieľom posilniť kybernetickú bezpečnosť zvýšila Rada EÚ prahovú hodnotu pre autorizáciu poskytovateľa európskej obchodnej peňaženky.
V prípade systémového nedodržiavania predpisov zo strany poskytovateľov európskej obchodnej peňaženky zabezpečila Rada EÚ silnejšie zapojenie národného orgánu dohľadu. Národným orgánom dohľadu, ktoré preskúmavajú žiadosti poskytovateľov, boli udelené predĺžené lehoty, a to 60 dní namiesto pôvodne navrhovaných 30 dní.
Rokovania s Európskym parlamentom k návrhu na zriadenie európskych obchodných peňaženiek, v rámci riadneho legislatívneho postupu, sa môžu začať hneď, ako europarlament prijme svoju pozíciu k tejto téme.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)