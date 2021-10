Rada EÚ rokovala o vysokých cenách energií

Bratislava 26. októbra (TASR) – Európska únia by mala doplniť taxonómiu podporovaných zdrojov energie o jadro a na prechodné obdobie aj o zemný plyn. Uviedol to po utorkovom rokovaní Rady EÚ pre energetiku v Luxemburgu štátny tajomník Ministerstva hospodárstva (MH) SR Karol Galek. EÚ podľa neho nemôže ignorovať zdroje, ktoré prispievajú k stabilite trhu s elektrinou.



Jedinou témou rokovania boli vysoké ceny energií. Galek podľa tlačového odboru MH vo vystúpení predstavil národné riešenia na minimalizovanie vplyvu zdražovania energií na priemysel a domácnosti, vrátane viaczdrojového financovania podpory obnoviteľných zdrojov, ako aj už prijatého zníženia poplatkov za podporu obnoviteľných zdrojov. Zároveň zdôraznil potrebu vyslania jasného signálu, ktorý by pomohol upokojiť trhy s elektrinou a plynom. „V tejto súvislosti sa nemôžu na úrovni EÚ ignorovať zdroje, ktoré prispievajú k stabilite na trhu s elektrinou, ktorými sú jadro a v prechodnom období aj zemný plyn,“ povedal Galek.



Súčasná situácia si podľa štátneho tajomníka vyžaduje dôslednú analýzu fungovania trhu s energiou a systému obchodovania s emisnými kvótami, s cieľom zistiť, či nedochádza k manipuláciám trhu. „V rámci analýzy fungovania trhu s energiou je potrebné preskúmať koncept stanovovania cien a spôsob, ako by mohli spotrebitelia v krajinách s dekarbonizovaným mixom pri výrobe elektriny, ako je Slovensko, čerpať benefity z nízkoemisnej výroby,“ dodal.