Rada EÚ žiada o lepšie začlenenie zdravotne postihnutých na trh práce

Brusel 3. decembra (TASR) - Členské štáty by mali vyvinúť väčšie úsilie na to, aby pomohli osobám so zdravotným postihnutím začleniť sa na trh práce. Vyplýva to zo záverov prijatých v pondelok na Rade EÚ pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti.



Rada ministrov v správe pre médiá spresnila, že lepší prístup ku kvalitným a udržateľným pracovným miestam môže osobám so zdravotným postihnutím pomôcť dosiahnuť finančnú nezávislosť a väčšie sociálne začlenenie. Schválené závery dohodnuté pod taktovkou maďarského predsedníctva v Rade EÚ hovoria o podpore sociálneho začlenenia osôb so zdravotným postihnutím prostredníctvom zamestnania, primeraného prispôsobenia a rehabilitácie.



Maďarský minister pre zdravotné postihnutie Ádám Kósa po rokovaniach uviedol, že EÚ za posledných niekoľko rokov urobila značný pokrok, pokiaľ ide o presadzovanie a ochranu práv osôb so zdravotným postihnutím. Svedčia o tom aj nedávno prijaté smernice o európskom preukaze pre osoby so zdravotným postihnutím a o európskej parkovacej karte pre osoby so zdravotným postihnutím.



"Prijaté závery stavajú na tomto impulze a zameriavajú sa na právo osôb so zdravotným postihnutím na prístup k zamestnaniu ako na cestu k ekonomickej autonómii a sociálnemu začleneniu," vysvetlil Kósa.



V stratégii EÚ pre oblasť zdravotného postihnutia sa uznáva dôležitosť kvalitných pracovných miest pri zabezpečovaní nezávislosti osôb so zdravotným postihnutím a udržiavania dôstojnej kvality života. Zamestnávatelia navyše profitujú aj zo zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím, keďže rôznorodé pracoviská môžu mať pozitívny vplyv na výkonnosť a produktivitu zamestnancov.



Napriek tomu bola v roku 2021 zamestnaná približne len polovica osôb so zdravotným postihnutím vo veku 20 - 64 rokov v porovnaní takmer s tromi štvrtinami osôb bez zdravotného postihnutia, pričom postihnuté boli najmä ženy. Okrem toho ženy aj muži so zdravotným postihnutím zarábajú v priemere menej peňazí ako ľudia bez zdravotného postihnutia.



Rada EÚ vyzvala členské štáty, aby podporovali sociálne začlenenie osôb so zdravotným postihnutím napríklad aj stanovením národných cieľov zamestnanosti na zlepšenie miery zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím, presadzovaním nediskriminačného prístupu pri zamestnávaní, posilnením a podporou prístupu k sociálnym a podporným službám a podporou zamestnanosti na otvorenom trhu práce. K odporúčaniam patrí aj posilnenie vnútroštátnych rámcov pre primerané prispôsobenie, zlepšenie rehabilitačných služieb, ako aj zlepšenie zberu údajov a výmeny osvedčených postupov.



Ministri v tejto súvislosti vyzvali Európsku komisiu, aby pripravila správu o pokroku vo vykonávaní stratégie EÚ pre oblasť zdravotného postihnutia, ako aj monitorovala postavenie osôb so zdravotným postihnutím v zamestnaní.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)