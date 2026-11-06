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Rada exportérov predstavila firmám možnosti účasti na Expo 2027
Súčasťou slovenskej účasti bude aj biznis program zameraný na odborné diskusie, prezentácie slovenských riešení a networking s domácimi a zahraničnými partnermi.
Autor TASR
Bratislava 6. novembra (TASR) - Rada slovenských exportérov (RSE) predstavila možnosti zapojenia slovenských firiem do svetovej výstavy Expo 2027 v Belehrade. Na stretnutí v Bratislave sa zišli zástupcovia viac ako 40 spoločností, ktoré prejavili záujem o slovenskú účasť na podujatí. Diskutovali najmä o pripravovanom biznis programe a možnostiach nadviazania obchodných partnerstiev. V piatok o tom informovala Rada slovenských exportérov.
„Expo 2027 Belehrad vnímame ako významnú príležitosť pre slovenské firmy, ktoré chcú rozvíjať svoje aktivity na zahraničných trhoch. Naším cieľom je, aby slovenská účasť nebola iba prezentačnou aktivitou, ale priniesla konkrétne obchodné kontakty, nové partnerstvá a priestor na dlhodobejšiu spoluprácu,“ uviedol člen predsedníctva RSE Peter Blaškovitš.
Súčasťou slovenskej účasti bude aj biznis program zameraný na odborné diskusie, prezentácie slovenských riešení a networking s domácimi a zahraničnými partnermi. V online databáze je podľa generálneho komisára pre Expo 2027 v Belehrade Lukáša Parízka registrovaných už viac ako 50 slovenských spoločností.
„Pripravovaný biznis program bude zameraný na prepájanie firiem, podporu obchodných príležitostí a vytváranie priestoru na konkrétnu spoluprácu,“ priblížil Parízek.
Firmy, ktoré sa chcú zapojiť do slovenskej účasti, sa môžu registrovať do Databázy slovenských exportérov na webovej stránke www.slovakiaexpo.sk. Registrácia má pomôcť identifikovať potenciálnych partnerov a uľahčiť komunikáciu o pripravovaných aktivitách.
Expo 2027 Belehrad sa uskutoční od 15. mája do 15. augusta 2027. Slovensko bude mať na výstave vlastný pavilón s rozlohou 648 štvorcových metrov.
„Expo 2027 Belehrad vnímame ako významnú príležitosť pre slovenské firmy, ktoré chcú rozvíjať svoje aktivity na zahraničných trhoch. Naším cieľom je, aby slovenská účasť nebola iba prezentačnou aktivitou, ale priniesla konkrétne obchodné kontakty, nové partnerstvá a priestor na dlhodobejšiu spoluprácu,“ uviedol člen predsedníctva RSE Peter Blaškovitš.
Súčasťou slovenskej účasti bude aj biznis program zameraný na odborné diskusie, prezentácie slovenských riešení a networking s domácimi a zahraničnými partnermi. V online databáze je podľa generálneho komisára pre Expo 2027 v Belehrade Lukáša Parízka registrovaných už viac ako 50 slovenských spoločností.
„Pripravovaný biznis program bude zameraný na prepájanie firiem, podporu obchodných príležitostí a vytváranie priestoru na konkrétnu spoluprácu,“ priblížil Parízek.
Firmy, ktoré sa chcú zapojiť do slovenskej účasti, sa môžu registrovať do Databázy slovenských exportérov na webovej stránke www.slovakiaexpo.sk. Registrácia má pomôcť identifikovať potenciálnych partnerov a uľahčiť komunikáciu o pripravovaných aktivitách.
Expo 2027 Belehrad sa uskutoční od 15. mája do 15. augusta 2027. Slovensko bude mať na výstave vlastný pavilón s rozlohou 648 štvorcových metrov.