Rada múdrych očakáva v roku 2025 stagnáciu nemeckej ekonomiky

Berlín 21. mája (TASR) - Tím nezávislých poradcov nemeckej vlády, tzv. rada múdrych, očakáva, že najväčšia európska ekonomika bude v tomto roku stagnovať. Ešte na jeseň predpovedala rast na úrovni 0,4 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Nemecká ekonomika sa stále nachádza vo výrazne slabej fáze, oznámil päťčlenný tím, ktorý zverejnil v stredu svoju jarnú prognózu. V roku 2026 by sa hospodárstvo mohlo mierne zotaviť a dosiahnuť rast na úrovni jedného percenta. Podľa odborníkov rast brzdí byrokracia a dlhé schvaľovacie postupy. Na exportne orientovanú ekonomiku dolieha aj nepredvídateľná a nevypočítateľná colná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa.



Slabý výkon ekonomiky sa odráža aj na trhu práce. Rada múdrych teraz očakáva, že miera nezamestnanosti sa v roku 2025 zvýši na 6,2 %. Inflácia by na druhej strane mala ďalej mierne klesať, a to v priemere na 2,1 % v roku 2025 a na 2 % v roku 2026. Aktualizovaná prognóza stále podlieha veľkej neistote, upozornila členka expertného panelu Veronika Grimmová. Obchodné konflikty by mohli spôsobiť opätovný pohyb cien smerom nahor aj nadol, zatiaľ čo rozsiahle výdavkové plány novej vlády v Berlíne by mohli podporiť domáci dopyt, a tým prispieť k zrýchleniu inflácie, dodala ekonómka.