Rada múdrych predpovedá, že nemecká ekonomika klesne o 6,5 percenta

Berlín 23. júna (TASR) – Tím nezávislých poradcov nemeckej vlády, tzv. rada múdrych, dnes vyhlásil, že najväčšia európska ekonomika tento rok pravdepodobne klesne o 6,5 %, ale jej zotavovanie z krízy spôsobenej pandémiou nového koronavírusu sa začne už „od leta“.



Podľa poradcov bude mať pokles nemeckého hospodárstva pravdepodobne ostrý tvar písmena V, ako avizovali už v marci. Ale nebude až taký hlboký, ako pôvodne predpokladali, a po prudkom poklese by malo prísť relatívne rýchle oživenie.



„Od leta by sa malo začať postupné zotavovanie, ktoré by malo v roku 2021 znamenať rast o 4,9 %,“ uviedla päťčlenná rada múdrych, v ktorej sú tento rok aj dve ženy.



Ekonómovia osobitne poukázali na „zlé prostredie zahraničného obchodu“, ktoré tento rok tvrdo zasiahne niektoré z najdôležitejších priemyselných odvetví Nemecka, keďže vo veľkej časti sveta stále pretrvávajú opatrenia na zabránenie šírenia nákazy.



Napriek tomu klesajúci počet infekcií a postupné uvoľňovanie obmedzení v Nemecku a u jeho dôležitých obchodných partnerov vytvoria podmienky na zotavenie, skonštatovala rada múdrych. Poukázala tiež na veľkorysú podporu, ktorú vláda v Berlíne poskytla firmám a ich zamestnancom.



Šéf nemeckého spolkového úradu práce (BA) Detlef Scheele v separátne uviedol, že v lete pravdepodobne stúpne počet nezamestnaných nad tri milióny. „Ale dúfajme, že toto číslo sa potom zníži," povedal pre denník Süddeutsche Zeitung.



Aj šéf centrálnej banky Bundesbank Jens Weidmann cez víkend poznamenal, že Nemecko „by už mohlo mať to najhoršie za sebou". Zároveň však upozornil, že po hlbokom poklese nasleduje len postupné zotavovanie.



Nemeckí poslanci v súčasnosti diskutujú o ďalšej aktualizácii rozpočtu na rok 2020 vrátane opatrení, ako je dočasné zníženie dane z pridanej hodnoty na podporu spotreby a bonus 300 eur na dieťa pre rodiny.



Tieto nové opatrenia idú nad rámec už schválených garancií za úvery pre firmy aj predĺženie tzv. kurzarbeitu (mzdových kompenzácií pre zamestnancov za skrátenie pracovného času), ktorý má zabrániť hromadnému prepúšťaniu a iným opatreniam v celkovej výške viac ako 1 bilión eur.



Minister financií Olaf Scholz plánuje tento rok požičať si na trhoch približne 218 miliárd eur na financovanie týchto programov. Bude to najväčšia emisia dlhopisov od finančnej a hospodárskej krízy v rokoch 2008 – 2009, po ktorej Nemecko v roku 2009 zakotvilo v ústave tzv. dlhovú brzdu.