Rada naďalej odhaduje tohtoročný deficit na 5,1 % HDP
V porovnaní s aktuálnym odhadom vlády zverejneným v schválenom rozpočte na roky 2026 až 2028 je úroveň deficitu prognózovaná fiškálnou radou vyššia o 0,1 % HDP.
Autor TASR
Bratislava 28. novembra (TASR) - Deficit verejných financií v tomto roku dosiahne 5,1 % hrubého domáceho produktu (HDP) alebo 6,9 miliardy eur. Negatívna odchýlka od rozpočtového cieľa tak dosahuje 0,4 % HDP, čo znamená stredné riziko pre splnenie schváleného rozpočtu. Odhaduje to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) v aktuálnom novembrovom rozpočtovom semafore.
„RRZ v minimálnej miere zvýšila odhadovanú úroveň deficitu verejnej správy pre rok 2025. Vplyv zmien oproti októbrovej prognóze na saldo sa neutralizuje: vyššie výdavky na spolufinancovanie a v čerpaní samospráv sú kompenzované úsporami v štátnom rozpočte a vyššími nedaňovými príjmami,“ priblížila rada.
V porovnaní s aktuálnym odhadom vlády zverejneným v schválenom rozpočte na roky 2026 až 2028 je úroveň deficitu prognózovaná fiškálnou radou vyššia o 0,1 % HDP.
„Najvýraznejšiu negatívnu odchýlku v odhade RRZ voči rozpočtu naďalej predstavuje výpadok výnosu z daní a odvodov, najmä nižší očakávaný príjem z dane z pridanej hodnoty (DPH) a dane z príjmov právnických osôb. Tento rok sa predpokladá dodanie ešte dvoch stíhačiek F-16, pričom prípadný odklad by znížil deficit v tomto roku a zhoršil saldo v roku 2026,“ konštatovala rada.
V rámci rozpočtového semaforu RRZ takisto odhaduje plnenie nominálneho limitu verejných výdavkov stanoveného v schválenom rozpočte. Verejné výdavky spadajúce pod tento limit dosiahnu podľa rady v roku 2025 sumu 60,6 miliardy eur. Limit výdavkov schválený parlamentom na úrovni 61,1 miliardy eur by tak nemal byť prekročený.
