Protimonopolný úrad potvrdil pokutu pre firmu Brantner Fatra

Bratislava 7. júla (TASR) - Rada Protimonopolného úradu (PMÚ) SR v závere júna potvrdila prvostupňové rozhodnutie PMÚ voči spoločnosti Brantner Fatra. Firme tak PMÚ uložil pokutu vo výške 180.200 eur za neodôvodnenú vysokú cenu zneškodňovania zmesového komunálneho odpadu pre mestá Vrútky a Martin. V pondelok o tom informoval PMÚ.



„Zo zistení vyplynulo, že spoločnosť účtovala mestám Martin a Vrútky výrazne vyššiu jednotkovú cenu za zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu na skládke Martin-Kalnô v porovnaní s inými obcami, pričom tento rozdiel v cenách nebol objektívne odôvodnený,“ uviedol PMÚ. Úrad v správnom konaní posudzoval konanie spoločnosti v období od 1. februára 2019 do 31. decembra 2022. Zo zmlúv a obchodnej stratégie spoločnosti podľa PMÚ vyplýva snaha ozachovanie výšky príjmov bez ohľadu na reálne potreby týchto miest.



Vposudzovanom období zároveň pre Martin a Vrútky neexistovala konkurenčná alternatíva pre skládkovanie odpadu, čo podľa úradu spoločnosti Brantner umožnilo uplatniť voči nim vykorisťujúce správanie vo forme neprimeraných obchodných podmienok azískať tak pre seba výhodu, ktorá by pri fungujúcej súťaži nebola možná. „Takéto správanie malo negatívny dosah priamo na spotrebiteľov – obyvateľov dotknutých miest, keďže náklady spojené s nakladaním so zmesovým komunálnym odpadom sú hradené z poplatkov za odpad, ktorý platia obyvatelia obcí,“ dodal PMÚ. Rozhodnutie je právoplatné.