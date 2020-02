Rada pre rozpočet: Riziká pre deficit sú vysoké, môže byť 2,42 % HDP

Bratislava 28. februára (TASR) - Deficit verejnej správy na Slovensku by mohol v tomto roku dosiahnuť až 2,42 % hrubého domáceho produktu (HDP), ak nebudú prijaté dodatočné opatrenia. Upozorňuje na to Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) vo svojom najnovšom rozpočtovom semafore.



Celková výška rizík pre rozpočtované saldo verejnej správy výrazne vzrástla. Oproti januárovej prognóze prišlo k zhoršeniu odhadu o 612 miliónov eur. Podľa KRRZ k rastu deficitu prispelo najmä zavedenie 13. dôchodku schválené v parlamente, ktoré po zohľadnení zrušenia vianočného príspevku zvýšilo výdavky o 432 miliónov eur. "Negatívne prispievajú aj nižšie daňové príjmy a zhoršenie odhadovaného hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy, ktoré vyplýva z rastu výdavkov v závere roka 2019," uviedla KRRZ.



Podľa schváleného rozpočtu by mal deficit v tomto roku dosiahnuť 0,49 % HDP. Za predpokladu, že nebudú prijaté dodatočné opatrenia, môže deficit v roku 2020 dosiahnuť 2,37 miliardy eur, teda 2,42 % HDP. "Riziká pre saldo vyplývajú najmä z vyššieho rastu sociálnych dávok a transferov, výdavkov štátneho rozpočtu a nadhodnotených nedaňových príjmov," priblížila kancelária rozpočtovej rady.



Naplnenie rizík pre saldo by znamenalo prekročenie vládou schváleného limitu výdavkov v roku 2020. Podľa KRRZ by kompenzačné výdavkové opatrenia museli dosiahnuť 1,6 miliardy eur, čo predstavuje 1,64 % HDP. "Najväčšie riziko v sociálnych transferoch a dávkach vo výške 655 miliónov eur vyplýva okrem 13. dôchodku z podhodnotenia výdavkov nemocenského poistenia a dávky v nezamestnanosti v rozpočte Sociálnej poisťovne," vyčíslila KRRZ.



Riziko očakáva aj pri výdavkoch štátneho rozpočtu, kde odhaduje rast čerpania nad rozpočtovanú úroveň o 283 miliónov eur. "Zvýšenie očakávame najmä z dôvodu čerpania kapitálových výdavkov prenesených z predchádzajúcich rokov," doplnila rozpočtová rada.



Pri nedaňových príjmoch odhaduje výpadok výnosu o 249 miliónov eur. "Ide o riziká identifikované RRZ už v čase schvaľovania rozpočtu, pričom viaceré sa každoročne opakujú. Ide napríklad o príjem z dividend, výnos z predaja emisných povoleniek alebo z predaja majetku kapitol štátneho rozpočtu," uviedla KRRZ.



Odhad salda v tomto roku vychádza z aktualizovanej prognózy na rok 2019, informácie o priebežnom vývoji v roku 2020 zatiaľ nie sú k dispozícii. Deficit verejnej správy v roku 2019 po zohľadnení dosiaľ zverejnených údajov môže dosiahnuť úroveň 1,45 % HDP, čo predstavuje nesplnenie cieľa vyrovnaného rozpočtu.