Rada pre rozpočtovú zodpovednosť: Ciele rozpočtu sú reálne

Bratislava 4. januára (TASR) – Ciele rozpočtu verejnej správy sú aj po drobných zmenách prijatých parlamentom reálne, no pokiaľ chce vláda dosiahnuť plánovaný deficit aj v rokoch 2023 a 2024, musí prijať ďalšie konsolidačné opatrenia. V utorok to uviedla Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) v aktualizácii hodnotenia rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024. Podľa schváleného rozpočtu by mal v tomto roku deficit verejných financií dosiahnuť úrovne necelých päť percent hrubého domáceho produktu (HDP) a v ďalších rokoch 3,4 a 3,3 % HDP.



"Po zohľadnení zmien v porovnaní s vládnym návrhom Rada hodnotí aj rozpočet schválený NR SR ako realistický v roku 2022. Pozitívne riziká pre rok 2022 však po zohľadnení aktuálneho vývoja absentujú, odhad rady pre deficit sa po aktualizácii, najmä vplyvom zhoršeného priebehu pandémie, prakticky zvýšil na úroveň cieľa Ministerstva financií SR, približne 5,0 % HDP," uviedla RRZ. Naďalej podľa analytikov platí, že v rokoch 2023 a 2024 absentujú "konkrétne a vierohodné opatrenia", ktoré by viedli k naplneniu vládou stanovených cieľov. Podľa odhadu rady by špecifikované opatrenia viedli k zníženiu deficitu len na 3,9 % HDP v roku 2023 a 3,7 % HDP v roku 2024, namiesto 3,4 % HDP a 3,3 % HDP.



Za rok 2021 pritom RRZ zvýšila svoj odhad deficitu na sedem percent HDP, čo sa podľa nej premietlo aj do mierneho zvýšenia odhadovaného nárastu dlhu, pričom hrubý dlh by mal na konci roku 2024 dosiahnuť 60,7 % HDP. Z dlhodobého hľadiska by podľa analytikov vláda pre zníženie deficitu pod tri percentá HDP a pre zníženie rizík dlhodobej udržateľnosti bezpečne do pásma stredného rizika mala uskutočniť dodatočnú potrebnú konsolidáciu v rozsahu 1 - 1,5 % HDP. V prípade neschválenia reforiem, ktorými bolo podmienené uvoľnenie deficitu na 4,9 % v 2022, by vláda mala znížiť deficit na štyri percentá HDP, aby kompenzovala neprijatie reforiem.