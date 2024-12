Rada pre rozpočtovú zodpovednosť: Deficit rozpočtu je dosiahnuteľný

Bratislava 3. decembra (TASR) - Rozpočet na budúci rok, ktorý v utorok schválil parlament, by mohol dosiahnuť stanovený deficit 4,7 % hrubého domáceho produktu (HDP). Nemôže sa však už opierať o rezervu, ktorú vzhľadom na ďalšie opatrenia možno pokladať prakticky za vyčerpanú. Upozornila na to vo svoje reakcii Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).



Dôvodom sú podľa rady najmä pokračujúce dotácie na ceny energií. K vyčerpaniu rezervy prispeli aj schválené pozmeňujúce návrhy, najmä nižšia úspora v zdravotníctve v porovnaní s pôvodne schváleným konsolidačným balíčkom. "Rozpočtovaný deficit by tak už v prípade malých odchýlok od aktuálnych predpokladov mohol byť prekročený," varovala RRZ.



V tejto súvislosti upozornila, že v poradí už tretie opakovanie energodotácií, bez jasnej vízie riešenia zvýšených cien energií v budúcnosti, navodzuje riziko trvalého výdavku. Ten by dlhodobo zvyšoval deficity a zhoršil tak udržateľnosť verejných financií.



Bez prijatia ďalších opatrení, aj bez pokračovania energodotácií, bude deficit v rokoch 2026 a 2027 dosahovať úrovne 4,9 % a 5,0 % HDP, vyčíslila rada. Pri takýchto deficitoch by verejný dlh pokračoval v raste z tohtoročných 59,3 % až k 64 % HDP v roku 2027. Zostal by tak v najvyššom sankčnom pásme dlhovej brzdy, a to napriek zlepšeniu dlhodobej udržateľnosti o 1,4 % HDP.



Rezervu v rozpočte, ktorá bola pôvodne na úrovni 421 miliónov eur, bolo podľa RRZ vhodnejšie využiť na zlepšeniu stavu verejných financií. "Nevyužitie tejto možnosti znamená zvýšenie konsolidačnej záťaže v ďalších rokoch. Na splnenie cieľov vlády v rokoch 2026 a 2027 je potrebná dodatočná konsolidácie vo výške 1,2 % HDP, resp. 2,0 % HDP," avizovala rada.



Upozornila tiež na riziko odkladania konsolidácie až na rok 2027, kedy sú plánované najbližšie parlamentné voľby. Výrazne sa tak zvyšuje riziko, či sa bude vôbec realizovať. Pokračovanie konsolidácie by sa malo podľa RRZ sústrediť najmä do roku 2026. Dôvodom je nielen politický cyklus, ale aj kulminujúce zdroje z plánu obnovy práve v roku 2026, ktoré by ekonomický vplyv konsolidácie mohli znížiť. Rada zároveň vyčíslila, že pre stabilizáciu dlhu do konca volebného obdobia by bolo potrebné znížiť deficit na úroveň 2,5 % HDP.



Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok schválili zákon o štátnom rozpočte na budúci rok a vzali na vedomie rozpočet verejnej správy na roky 2025 až 2027 s miernymi úpravami oproti pôvodnému vládnemu návrhu. Deficit verejných financií má v budúcom roku klesnúť na 4,7 % HDP z tohtoročných očakávaných 5,8 % HDP. Hotovostný schodok štátneho rozpočtu má dosiahnuť 6,4 miliardy eur.