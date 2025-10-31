< sekcia Ekonomika
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť navýšila odhad deficitu na 5,1 % HDP
Autor TASR
Bratislava 31. októbra (TASR) - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) v októbri mierne zvýšila odhadovanú úroveň deficitu verejnej správy v tomto roku na 5,1 % hrubého domáceho produktu (HDP) alebo 6,9 miliardy eur. Nárast nominálneho schodku o 9 miliónov eur oproti septembrovej prognóze je spôsobený najmä vyššími predpokladanými výdavkami na energodotácie. Nový odhad obsahuje jej októbrový rozpočtový semafor, ktorý zverejnila v piatok.
„Negatívna odchýlka od rozpočtového cieľa dosahuje 0,4 % HDP (469 miliónov eur), čo znamená stredné riziko pre splnenie schváleného rozpočtu. Navýšenie odchýlky od cieľov, ktoré vláda stanovuje v % HDP, je okrem mierne vyššieho nominálneho deficitu spôsobená najmä znížením nominálneho HDP v rámci revízie údajov za predchádzajúce roky zo strany Štatistického úradu (ŠÚ) SR,“ vysvetlila RRZ.
V porovnaní s aktuálnym odhadom vlády zverejneným v schválenom rozpočte na roky 2026 až 2028 je úroveň tohtoročného deficitu prognózovaná radou vyššia o 0,1 % HDP. „Najvýraznejšiu negatívnu odchýlku v odhade RRZ voči rozpočtu naďalej predstavuje výpadok výnosu z daní a odvodov, najmä nižší očakávaný príjem z dane z pridanej hodnoty (DPH) a dane z príjmov právnických osôb,“ priblížila.
V rámci rozpočtového semaforu RRZ takisto odhaduje plnenie nominálneho limitu verejných výdavkov stanoveného v schválenom rozpočte. Podľa rady dosiahnu verejné výdavky spadajúce pod tento limit v roku 2025 sumu 60,7 miliardy eur, limit by tak nemal byť prekročený. Riziko nesplnenia rozpočtových cieľov v prevažnej miere vyplýva z výpadku na príjmovej strane rozpočtu.
