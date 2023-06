Rada pre rozpočtovú zodpovednosť presúva novelu dlhovej brzdy

Bratislava 14. júna (TASR) - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) zobrala "s veľkým poľutovaním" na vedomie, že po dvojročných odkladaniach sa hlasovanie o novele ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti presúva až do ďalšieho volebného obdobia. Nepodarilo sa tak naplniť prísľuby o modernizácii dlhovej brzdy a ukotvení národných pravidiel rozpočtovej zodpovednosti, vrátane výdavkových limitov, v jednom ústavnom zákone.



Uviedla to RRZ v reakcii na rozhodnutie ministra financií Michala Horvátha, ktorý požiadal Národnú radu (NR) SR o opätovné presunutie návrhu novely dlhovej brzdy na ďalšiu schôdzu. Aktuálna 94. schôdza parlamentu je pritom pravdepodobne posledná v tomto volebnom období.



"Naďalej upozorňujeme, že súčasný stav znamená aj nezosynchronizovanie sankcií dlhovej brzdy a výdavkových limitov, a teda nevyužitie zamýšľaného ozdravného účinku národných pravidiel na verejné financie. Pritom komplexná modernizácia ústavného zákona už bola pripravená dlhší čas a bola opakovane zaradená do druhého čítania v NR SR," dodala rozpočtová rada.



Návrh novely zákona o rozpočtovej zodpovednosti vznikol ešte v roku 2020. Schválila ho vláda, bývalá koalícia sa však nedokázala dohodnúť na jeho podpore v parlamente a odvtedy sa definitívne rozhodnutie o ňom neustále posúva. Keďže ide o ústavný zákon, na jeho zmenu je potrebných minimálne 90 hlasov poslancov.



Modernizáciu dlhovej brzdy podporuje aj nová vláda premiéra Ľudovíta Ódora a zaradila ju medzi svoje strednodobé priority. V programovom vyhlásení deklaruje, že pripraví základné tézy novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktoré by nová vláda mohla využiť už na začiatku svojho volebného obdobia. Cieľom je naviazať sankčné pásma na ukazovateľ čistého dlhu, zmeniť sankčné pásma a súvisiaci systém sankcií, ako aj ukotviť základné rámce výdavkových limitov v ústavnom zákone.