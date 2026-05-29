Rada pre rozpočtovú zodpovednosť v máji mierne znížila odhad deficitu
Autor TASR
Bratislava 29. mája (TASR) - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) mierne znížila odhadovanú úroveň deficitu verejnej správy pre tento rok, medzimesačne o 46 miliónov eur. Dôvodom je zmiernenie očakávaného výpadku daňových a odvodových príjmov. Vyplýva to z jej májového rozpočtového semaforu, ktorý aktualizuje každý mesiac.
Naďalej však zostáva odhad deficitu RRZ na úrovni 4,3 % hrubého domáceho produktu (HDP) alebo 6,1 miliardy eur, a to za predpokladu, že vláda neprijme dodatočné opatrenia. „Negatívna odchýlka od rozpočtového cieľa vlády dosahuje 0,2 % HDP (248 miliónov eur), čo znamená stredné riziko pre splnenie schváleného rozpočtu,“ vyčíslila rada.
Najvýraznejšiu negatívnu odchýlku v odhade RRZ voči rozpočtu predstavuje výpadok daní a odvodov dosahujúci 0,4 % HDP alebo 635 miliónov eur, najmä nižší očakávaný príjem z dane z pridanej hodnoty (DPH) a korporátnej dane. „Výpadok oproti rozpočtu je spôsobený najmä menej priaznivým ekonomickým vývojom oproti predpokladom rozpočtu. Pomalší rast spotreby domácností zníži výnos DPH a nižšie nominálne mzdy tlačia nadol odvody a dane z práce,“ vysvetlila fiškálna rada.
V porovnaní s aktuálnym odhadom vlády, zverejneným nedávno vo Výročnej správe o pokroku pri plnení fiškálno-štrukturálneho plánu, je schodok prognózovaný RRZ pre rok 2026 nižší o 0,1 % HDP alebo 97 miliónov eur. Dôvodom je najmä lepšie očakávané hospodárenie ostatných subjektov verejnej správy.
