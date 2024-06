Rada pre rozpočtovú zodpovednosť znížila odhad deficitu na 5,4 % HDP

Bratislava 28. júna (TASR) - Deficit verejných financií môže v tomto roku dosiahnuť necelých 7,1 miliardy eur alebo 5,4 % hrubého domáceho produktu (HDP). Predpokladá to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) v júnovom vydaní svojho rozpočtového semaforu, ktorý aktualizuje každý mesiac. Oproti máju znížila odhad schodku o vyše 300 miliónov eur alebo 0,3 percentuálneho bodu (p. b.).



"K medzimesačnému zlepšeniu prispelo najmä navýšenie očakávaného výnosu firemných daní (daň z príjmov právnických osôb, bankový odvod) z dôvodu vyššej ziskovosti firiem," priblížila fiškálna rada. Ide o odhad vývoja na základe aktuálnych informácií a za predpokladu, že vláda neprijme dodatočné opatrenia.



Pozitívna odchýlka od schváleného rozpočtu na tento rok predstavuje 0,6 p. b. Riziko nedosiahnutia cieľa rozpočtu je tak podľa RRZ nízke. Na rozdiel od rozpočtovaného medziročného poklesu deficitu o 0,5 p. b. však rada naopak odhaduje jeho nárast oproti reálnemu výsledku v roku 2023 o 0,5 p. b. alebo 1,1 miliardy eur. V porovnaní s aktuálnym odhadom vlády v Programe stability na roky 2024 až 2027 je úroveň deficitu prognózovaná RRZ nižšia o 0,5 p. b.



"Najvýraznejší pozitívny vplyv na odhadované saldo verejnej správy oproti rozpočtu tvorí lepšie hospodárenie v subjektoch verejnej správy (ŽSR, ZSSK, dopravné podniky), aj vďaka lacnejším energiám," priblížila rada. Na základe výsledku v roku 2023 a aktuálneho vývoja neočakáva nárast výdavkov na úrovne predpokladané v rozpočte.



Naopak, negatívne riziko pre rozpočet predstavujú podľa RRZ opatrenia na pomoc s cenami energií, keďže rozpočet sa spoliehal na financovanie cez eurofondy zaúčtované do roku 2023. Riziká vidí rada aj v zdravotníctve, a to vzhľadom na vyšší rast výdavkov na zdravotnú starostlivosť a nárast záväzkov nemocníc.