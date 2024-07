Rada pre rozpočtovú zodpovednosť znížila odhad deficitu na ďalšie roky

Bratislava 9. júla (TASR) - Priaznivejší výhľad slovenskej ekonomiky a niektoré opatrenia v oblasti daní viedli Radu pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) k miernemu zníženiu očakávaných deficitov verejných financií. Napriek tomu by však schodok podľa jej aktualizovanej prognózy bez ďalších opatrení neklesol v najbližších rokoch pod 5 % hrubého domáceho produktu (HDP). Pre dosiahnutie vládnych rozpočtových cieľov je preto do roku 2027 potrebná priemerná ročná konsolidácia v sume viac ako 1 miliarda eur.



"Kým v predchádzajúcej prognóze schodky verejných financií do roku 2028 opakovane prekračovali 6 % HDP a hrubý dlh rástol nad úroveň 70 % HDP, aktuálny odhad zasadzuje deficity do pásma 5 až 5,6 % HDP, kým hrubý dlh dosahuje v roku 2028 úroveň mierne pod 67 % HDP," vyčíslila RRZ. Jej aktuálna prognóza strednodobého fiškálneho vývoja nadväzuje na aktualizáciu makroekonomickej prognózy. Vychádza zo súčasného stavu legislatívy a predstavuje očakávaný vývoj v scenári nezmenených politík (NPC).



Vo vývoji verejných financií by podľa RRZ mohlo dôjsť budúci rok k zhoršeniu deficitu na 5,6 % z tohtoročných odhadovaných 5,4 % HDP. Dôvodom je najmä predpokladané dodanie vojenskej techniky, ktorého vplyv prevýši úsporu z ukončenia opatrení na kompenzáciu cien energií. "Po následnom medziročnom poklese odhadujeme v rokoch 2026 a 2027 zhodné úrovne deficitov 5 % HDP," avizovala rada. Následný nárast v roku 2028 o 0,3 percentuálneho bodu (p. b.) by bol spôsobený najmä vypršaním dočasne zvýšených daní a odvodov.



Očakávaný štrukturálny deficit bez dočasných vplyvov rastie na celom horizonte prognózy RRZ s výnimkou mierneho poklesu v roku 2027. K nárastu by mali prispieť okrem vplyvu dočasných daní aj rastúce náklady na obsluhu verejného dlhu.



Čisté zadlženie Slovenska vzrastie do roku 2028 podľa rozpočtovej rady o 10 p. b. na 60,7 % HDP. Nárast hrubého dlhu by mal byť miernejší, o približne 8 p. b. na hodnotu 66,8 % HDP, a to z dôvodu predpokladaného poklesu hotovostnej rezervy štátu.



"Bez prijatia konsolidačných opatrení sa ciele vlády stanovené v Programe stability podarí naplniť iba v roku 2024. Objem dodatočných opatrení pre dosiahnutie vládnych cieľov predstavuje 0,6 % HDP v roku 2025 a postupne do roku 2027 vzrastie na úroveň 2 % HDP," upozornila vo svojej aktuálnej prognóze RRZ. Deklarovaný cieľ je zníženie deficitu verejných financií do roku 2027 na úroveň 3 % HDP.