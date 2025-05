Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zvýšila odhad deficitu na 4,9% HDP

Bratislava 3. mája (TASR) - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) zvýšila odhadovanú úroveň deficitu slovenských verejných financií v tomto roku na 4,9 % z predchádzajúcich 4,8 % hrubého domáceho produktu (HDP). Zároveň zvýšila riziko pre splnenie cieľa rozpočtu do stredného pásma. Vyplýva to z aktuálneho rozpočtového semaforu RRZ, ktorý aktualizuje každý mesiac. Oproti jej marcovej prognóze došlo v apríli k nárastu schodku najmä v dôsledku rýchlejšieho rastu miezd a novým opatreniam.



„Negatívna odchýlka od rozpočtového cieľa vlády dosahuje 0,2 % HDP (234 miliónov eur), čo znamená stredné riziko pre splnenie schváleného rozpočtu. Deficit je takmer rovnaký ako aktuálny odhad vlády zverejnený vo Výročnej správe o pokroku,“ priblížila RRZ. Oproti schválenému rozpočtu predstavuje najvýraznejšiu negatívnu odchýlku výpadok výnosov z daní a odvodov, najmä nižší očakávaný príjem z dane z pridanej hodnoty (DPH) a dane z príjmov právnických osôb.



V rámci rozpočtového semaforu odhaduje RRZ aj plnenie limitu verejných výdavkov stanoveného v schválenom rozpočte. Verejné výdavky spadajúce pod tento limit dosiahnu podľa rady v roku 2025 sumu 61,5 miliardy eur, ukazovateľ by tak bol prekročený o 0,4 miliardy eur. Odhadovaná odchýlka predstavuje stredné riziko nesplnenia tohto cieľa.



„Očakávané prekročenie limitu výdavkov v roku 2025 sa medzimesačne zvýšilo o 245 miliónov eur, okrem rýchlejšieho rastu výdavkov v odhade pre rok 2025 k navýšeniu prispela aj vyššia výsledná úroveň výdavkov spadajúcich pod limit za rok 2024 oproti predchádzajúcim predpokladom. Táto zmena sa prenáša do aktuálneho roku ako úprava bilancie bez vplyvu na deficit verejných financií,“ doplnila RRZ.