RRZ: Presun konsolidácie verejných financií na neskôr prináša riziká

Bratislava 21. mája (TASR) - Konsolidácia verejných financií podľa nových pravidiel sa koncentruje najmä do rokov 2026 a 2027, čo predstavuje riziko pre jej realizáciu aj z hľadiska politického cyklu. V aktuálnom strednodobom fiškálnom výhľade na roky 2024 - 2028 to v utorok skonštatovala Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).



Nové pravidlo limitu verejných výdavkov schválené parlamentom 9. mája nevyžaduje podľa rady na rok 2024 žiadnu dodatočnú konsolidáciu, naopak, vláda by mohla na základe odhadu RRZ zhoršiť deficit až k úrovni 6,1 % hrubého domáceho produktu (HDP) a limit naďalej plniť. "Konsolidácia podľa týchto pravidiel sa začne až od roku 2025 a do roku 2027 bude potrebné prijať opatrenia v rozpätí 2,3 miliardy eur až 4,3 miliardy eur v závislosti od toho, či Európska komisia umožní rozloženie konsolidácie na dlhšie ako štvorročné obdobie," uviedla RRZ.



Návrh rozpočtu (bez dodatočných opatrení) predpokladá nárast hrubého dlhu z úrovne 58,6 % HDP v roku 2024 k úrovni 67,8 % HDP na konci roku 2027. Nárast je podľa RRZ spôsobený najmä vysokými úrovňami deficitov očakávanými v najbližšom období. Za predpokladu splnenia rozpočtových cieľov by hrubý dlh po roku 2024 rástol pomalšie a na konci roku 2027 by dosiahol úroveň 62,3 % HDP.



Podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť dosiahne deficit verejnej správy v roku 2024 úroveň 5,7 % HDP, čo predstavuje nárast o 0,8 percentného bodu v porovnaní s minulým rokom. Pri súčasnom nastavení verejných financií by sa očakávané deficity neznížili ani v nasledujúcom období. "Prinajmenšom do roku 2028 tak možno očakávať, že negatívne saldo verejných financií neklesne pod 5,6 % HDP, pokiaľ vláda a parlament neprijmú žiadne ďalšie opatrenia," dodala RRZ.