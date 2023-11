Rada riaditeľov spoločnosti OpenAI nečakane odvolala šéfa Sama Altmana

San Francisco 18. novembra (TASR) - Rada riaditeľov spoločnosti OpenAI, ktorá je za generatívnym modelom umelej inteligencie ChatGPT, v piatok (17. 11.) nečakane odvolala výkonného riaditeľa Sama Altmana. Vo funkcii ho dočasne nahradí technologická riaditeľka Mira Muratiová. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a CNBC.



Rada riaditeľov uviedla, že Altman stratil jej dôveru, a preto nemôže pokračovať vo vedení OpenAI. Po "uvážlivom preskúmaní sme dospeli k záveru, že nebol dôsledne úprimný pri komunikácii s radou, čo bolo prekážkou plnenia jeho povinností".



Spoločnosť tiež uviedla, že Muratiová je len dočasnou šéfkou a bude hľadať nového stáleho výkonného riaditeľa.



Prezident a spoluzakladateľ OpenAI Greg Brockman, ktorý v rámci výmeny manažmentu odstúpil z funkcie predsedu rady riaditeľov, v spoločnosti takisto skončil. Oznámil to v piatok neskoro večer prostredníctvom platformy X. "Na základe dnešných správ odchádzam," napísal.



Altmanov a Brockmanov odchod prekvapil mnohých zamestnancov firmy, ktorí sa o náhlej zmene vedenia dozvedeli z internej správy a z blogu spoločnosti určeného pre verejnosť. Nemenej to prekvapilo aj Altmana a Brockmana. "Aj my sa stále snažíme zistiť, čo presne sa stalo," napísal Brockman na X.