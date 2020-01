Rada samospráv žiada, aby eurofondy čerpali aj potravinári

Bratislava 28. januára (TASR) - Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv (RPPS) SR žiada, aby európske fondy z Programu rozvoja vidieka (PRV) čerpali aj potravinári. Informovala o tom Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



RPPS SR podľa nej považuje rozvoj spracovania potravín v Slovenskej republike zo základných domácich surovín za kľúčovú súčasť poľnohospodárskej politiky, pretože pridáva surovinám vyrobeným na Slovensku pridanú hodnotu a zabezpečuje kvalitné potraviny pre slovenských spotrebiteľov.



Upozornila, že v súčasnej dobe pripravuje SR strategický plán k budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politike (CAP) EÚ po roku 2020. RPPS SR požaduje, aby výrobcovia potravín boli oprávnenými žiadateľmi o podporu, keďže podporu potravinárov umožňuje aj samotný právny rámec EÚ. Zároveň RPPS žiada, aby boli spracovatelia zahrnutí do plnenia strategických cieľov budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politike v čo možno najširšom rozsahu.



Holéciová podčiarkla, že poľnohospodárstvo a potravinárstvo sú prepojené nádoby a jedno bez druhého nemôžu fungovať. Pre strategický rozvoj poľnohospodárskej politiky do budúceho plánovacieho obdobia je preto plánovanie potrieb, ktorého súčasťou nebude podpora domáceho spracovateľského priemyslu, absolútne neprijateľné. SR si nemôže dovoliť opakovať chybu z minulosti v tom, že pri plánovaní použitia prostriedkov v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ bude financovať spracovanie potravín len okrajovo.



Pri príprave Strategického plánu SR k budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ je podľa Holéciovej potrebné brať do úvahy aktuálny stav a skutočnosť, že potravinárstvo na Slovensku bolo v minulosti na periférii záujmu štátu. Je potrebné nastaviť pravidlá tak, aby do budúcna vyplatené finančné prostriedky smerovali z veľkej časti aj do potravinárskeho priemyslu.



Zdôraznila, že našim záujmom je odstraňovanie negatívneho salda zahraničného obchodu s agropotravinárskymi komoditami a postupné zvyšovanie podielu slovenských potravín na pultoch maloobchodných predajní. Na Slovensku zanikli v dôsledku dlhodobej nízkej podpory niektoré dôležité potravinárske odvetvia, ďalšie rozhodujúce odvetvia pre nedostatočnú konkurencieschopnosť doslova bojujú o prežitie.



Na zvrátenie tohto stavu preto podľa Holéciovej RPPS SR dôrazne požaduje zakomponovať podporu potravinárstva do Strategického plánu SR k budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ v čo možno najväčšej miere. Zároveň je nevyhnutné zabezpečiť finančnú podporu aj zo štátneho rozpočtu SR a realizovať ďalšie systémové opatrenia na rozvoj výroby potravín vrátane úpravy potravinárskej legislatívy, odvodového a príplatkového zaťaženia a podpory zamestnanosti.



RPPS SR tvorí päť najreprezentatívnejších organizácií v agropotravinárskom sektore Slovenska, a to SPPK, Agrárna komora Slovenska, Potravinárska komora Slovenska, Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností a Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska.