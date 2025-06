Rada: Slovenská ekonomika výrazne spomaľuje pre globálnu neistotu

Bratislava 23. júna (TASR) - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) výraznejšie reviduje nadol svoje očakávania o raste ekonomiky na najbližšie obdobie z dôvodov zhoršenia vývoja zahraničného prostredia, nárastu globálnej neistoty a aj tvrdšieho dosahu prebiehajúcej konsolidácie na našu ekonomiku. Významnými faktormi ovplyvňujúcimi vývoj ekonomiky v horizonte najbližších piatich rokov ostávajú aj čerpanie plánu obnovy a politika vlády týkajúca sa dotovania regulovaných cien, vyplýva z najnovšej makroekonomickej prognózy RRZ.



Odborníci očakávajú, že rast ekonomiky v tomto roku dosiahne 1,4 %, čo znamená zníženie odhadu zo začiatku roka o takmer 0,5 percentuálneho bodu. Stimuly do ekonomiky by mali v priebehu tohto roka prichádzať iba z predpokladaného rýchlejšieho čerpania plánu obnovy a odolnosti. Globálna neistota týkajúca sa colných politík a geopolitického vývoja a možných následných dosahov na trh práce bude v tomto roku prispievať k stagnácii dopytu domácností a poklesu súkromných investícií, skonštatovala RRZ.



Konsolidácia verejných financií, ktorá je vzhľadom na ich zlý stav nevyhnutná, je podľa rady ďalším zdrojom dočasného oslabenia slovenskej ekonomiky. Jej zvolená štruktúra, postavená prevažne na zvyšovaní daní, by mala oslabenie ešte predĺžiť. Ekonomiku negatívne poznačí aj zhoršenie predpokladov o vývoji európskej ekonomiky v budúcich rokoch, čo odsúva mierne oživenie zahraničného obchodu až na rok 2027, priblížila RRZ.



Inflácia by tento rok mohla dosiahnuť 3,9 %, pričom zvýšenie daní prispelo k medziročnému zrýchleniu rastu cien 0,6 percentuálnymi bodmi. Výraznejší nárast inflácie bude v tomto roku tlmený slabým domácim dopytom a zatiaľ predpokladaným plošným dotovaním cien energií.



V roku 2026 RRZ očakáva mierne vyšší rast ekonomiky na úrovni 1,7 %. „Prispejú k tomu zvýšené investície z plánu obnovy a tiež predpokladané predvolebné nižšie tempo ozdravovania verejných financií. Na základe doterajších politík súčasnej vlády v oblasti úpravy regulovaných cien, zhoršenia makroekonomických vyhliadok a absencie detailnejších informácií o stave zámeru pripraviť adresnú schému predpokladá RRZ v hlavnom scenári, že vláda do roku 2027 už nepristúpi k zreálneniu cien energií pre domácnosti,“ doplnili odborníci.



Tým ich podľa RRZ dočasne ochráni pred rastom inflácie a zabráni ďalšiemu útlmu spotreby. Plošné dotovanie regulovaných cien plynu a tepla do konca roku 2027 však bude znamenať pre verejné financie dodatočný náklad približne 750 miliónov eur, podčiarkla rada.