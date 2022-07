Rada slovenských exportérov ponúka pomoc pri obnove Ukrajiny

Bratislava 7. júla (TASR) - Rada slovenských exportérov vidí niekoľko oblastí, v ktorých môžu slovenskí podnikatelia pomôcť pri obnove Ukrajiny, ak im dá vláda dostatočné garancie, eventuálne ak sa bude spolupodieľať na takejto pomoci. Rada ponúka líderstvo v procese zapojenia slovenských firiem do obnovy našich východných susedov, uviedol vo štvrtok predseda rady Lukáš Parízek.



"Od vypuknutia vojenského konfliktu sme v prvej línii pomoci slovenským podnikateľom, a preto vidíme priestor byť kľúčovým hráčom za podnikateľský sektor v praktickej realizácii ekonomickej pomoci a obnovy nášho najväčšieho suseda," uviedol Parízek po zasadnutí okrúhleho stola predsedu vlády SR Eduarda Hegera (OĽANO) so zástupcami podnikateľského a mimovládneho sektora.



Slovenskí podnikatelia by podľa neho mohli pomáhať v oblasti energetiky, obnovy kritickej infraštruktúry v zdravotníctve, leteckej doprave, ale napríklad aj pri odmínovaní. "Celá táto aktivita má dve roviny. Jednou je praktická pomoc Ukrajine. Druhou je zapojenie slovenských podnikateľov, podpora nášho exportu v čase ekonomickej krízy," priblížil Parízek.



Jednou z firiem, ktorá sa už na Ukrajine aktívne zapojila do obnovy, je Chemosvit Group. Tá podniká v ukrajinskom meste Luck, kde zamestnáva takmer 500 ľudí. Firma už po dočasnom prerušení obnovila výrobu, keďže sa v tejto časti Ukrajiny nebojuje. "Potrebujeme pomoc štátu aspoň prostredníctvom garancií," uviedol riaditeľ spoločnosti Jaroslav Mervart. Firma sa podľa neho postarala o zamestnancov, ale pomohla napríklad aj pri obnove a rekonštrukcii protileteckého krytu v meste Luck. "Vynakladáme nemalé úsilie a prostriedky na zabezpečenie riadneho chodu našej výroby, čo v týchto podmienkach nie je jednoduché," dodal Mervart.