Rada slovenských exportérov víta zámer vlády posilniť diplomaciu

Bratislava 31. októbra (TASR) - Rada slovenských exportérov (RSE) pozitívne vníma úvodné stanoviská predsedu vlády SR Roberta Fica a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára (obaja Smer-SD) týkajúce sa podpory ekonomickej diplomacie a zároveň zvýšenia rozpočtu ministerstva zahraničných vecí. Uviedol to Lukáš Parízek, predseda RSE a bývalý štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí.



V medzinárodných vzťahoch poznačených ekonomickou krízou, sankciami a inými prekážkami v zahraničnom obchode sa podľa neho čoraz viac do popredia dostáva dôraz na presadzovanie národných ekonomických záujmov.



Rada slovenských exportérov dlhodobo poukazuje na finančnú a personálnu poddimenzovanosť slovenskej zahraničnoobchodnej politiky. "Pondelkové (30. 10.) vyjadrenie premiéra Fica a ministra Blanára sú bezprecedentné z pohľadu podpory ekonomickej diplomacie. Takúto politickú objednávku sme na Slovensku dlho nemali a naši exportéri potrebujú pozitívne zmeny. Pozitívne hodnotím vyjadrenia o posilnení počtov obchodných radcov, ako aj zvýšení rozpočtu ministerstva, keďže naši susedia pracujú s rádovo vyššími rozpočtami a oveľa vyšším počtom ekonomických diplomatov v zahraničí. Sme pripravení byť nápomocní pri reformách v oblasti ekonomickej diplomacie a ponúkame ministerstvu spoluprácu a súčinnosť," povedal Parízek.



"Sme pripravení spolupracovať s novou vládou na potrebných reformách a naďalej pomáhať slovenským firmám presadiť sa na zahraničných trhoch," dodal Parízek.



RSE je profesionálna platforma firiem a odborníkov, ktorá vznikla v roku 2020 s ambíciou podporovať slovenský zahraničný obchod. V súčasnosti má RSE vyše 100 partnerov a členov zo všetkých segmentov, ktorí exportujú produkty a služby do celého sveta.