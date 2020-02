Rada Úradu pre verejné obstarávanie bude doplnená o nových členov

Bratislava 3. februára (TASR) – Rada Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) by mohla byť doplnená o dvoch nových členov. Návrhom na ich vymenovanie by sa mala v stredu (5. 2.) zaoberať vláda. Odborná hodnotiaca komisia za členov rady odporučila Danku Bekeovú a Mateja Ovčiarku.



Rada zriadená zákonom o verejnom obstarávaní má deväť členov. Patrí do nej predseda ÚVO, podpredsedovia a šesť osôb, ktoré vymenúva a odvoláva vláda. V septembri 2018 sa skončilo funkčné obdobie dvom členom Rady ÚVO. Vláda v tom čase neschválila návrh na vymenovanie členov rady, zaviazala preto vedúceho Úradu vlády SR vyhlásiť opätovnú výzvu na prihlásenie kandidátov na člena rady.



Doručených bolo šesť návrhov na kandidáta na člena rady. Na základe verejného vypočutia kandidátov v novembri 2018 odborná hodnotiaca komisia odporučila vláde schváliť a vymenovať dvoch z nich. Medzi hodnotiacimi kritériami komisie boli odborné a osobnostné predpoklady kandidáta, ale aj komplexnosť a vecnosť vypracovaného projektu na zadanú tému.



Odborná hodnotiaca komisia bola zložená zo zástupcov ÚVO, Úradu vlády SR, Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie, Slovenskej akadémie vied, Združenia miest a obcí Slovenska, Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR a Iniciatívy za vlády zákona.



S vymenovaním členov Rady ÚVO sa spája aj návrh na odvolanie podpredsedu ÚVO Juraja Bugalu. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) totiž argumentoval, že iba odvolaním podpredsedu úradu by bola znefunkčnená Rada ÚVO. Návrh na odvolanie Bugalu z funkcie predkladá aj na stredajšie zasadnutie vlády šéf úradu Miroslav Hlivák.



V návrhu na odvolanie sa konštatuje, že Bugala v zmysle ôsmich rozhodnutí Okresného súdu Žilina v čase pred nástupom do funkcie konal v rozpore so zákonom o Registri partnerov verejného sektora. Jeho konanie sa podľa Hliváka môže považovať za nezlučiteľné s funkciou podpredsedu ÚVO. Bugala sa však bráni, podľa neho nie je naplnený ani jeden dôvod v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, na základe ktorého by mohlo dôjsť k jeho odvolaniu z funkcie vládou.