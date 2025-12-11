< sekcia Ekonomika
Rada ÚVO rozhodla o odvolaniach VšZP a ÚDZS k záchrankovému tendru
Tvrdia, že úrad prekročil svoje kompetencie.
Autor TASR
Bratislava 11. decembra (TASR) - Rada Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) zamietla odvolanie Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) a zastavila odvolanie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) v konaní týkajúcom sa výberového konania na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby z roku 2019. ÚDZS aj VšZP oznámili, že sa plánujú obrátiť na Ústavný súd SR. Tvrdia, že úrad prekročil svoje kompetencie.
„Poisťovňa na svoju obranu použije všetky dostupné opravné právne prostriedky k rozporovaniu tohto rozhodnutia a vo veci sa obráti na Ústavný súd Slovenskej republiky a je pripravená obrátiť sa aj na Európsky súd pre ľudské práva. Historicky nedoriešená záležitosť si podľa názoru Úradu pre verejné obstarávanie vyžaduje zosúladenie vnútroštátnej legislatívy s legislatívou Európskej únie,“ priblížila hovorkyňa VšZP Danka Capáková.
ÚDZS, ktorý v roku 2019 vyhlásil výberové konanie na 328 sídiel staníc záchrannej zdravotnej služby podal voči rozhodnutiu úradu vlastné odvolanie. Rada ÚVO však konanie v jeho prípade zastavila, keďže ÚDZS podľa nej nezložil v zákonom stanovenej lehote kauciu vo výške 1200 eur, čo predstavuje neodstrániteľnú prekážku pre meritórne rozhodovanie. ÚDZS však nesúhlasí s prvostupňovým rozhodnutím ÚVO, ani s rozhodnutím samotnej rady. „Rada ÚVO vo svojom rozhodnutí pochybila tak procesne, ako aj vecne, pričom ÚVO prekročil svoje kompetencie, keď vo veci vôbec konal,“ reagovala Erika Kováčiková z ÚDZS.
Vo vzťahu k odvolaniu VšZP Rada ÚVO konštatovala, že poisťovňa neuviedla argumenty, ktoré by spochybnili závery prvostupňového rozhodnutia úradu. „Rada ÚVO preto neidentifikovala dôvod na zmenu napadnutého rozhodnutia úradu, na základe čoho zamietla odvolanie tohto kontrolovaného ako nedôvodné,“ uviedla. Konštatovala tiež, že VšZP porušila zákon o verejnom obstarávaní.
ÚVO upozornil, že rozhodnutie rady je právoplatné a nie je preskúmateľné súdom.
