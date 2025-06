Rada vlády pre inovácie schválila podporu revolučných technológií

Bratislava 11. júna (TASR) - Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie rokovala o kľúčových otázkach rozvoja výskumu, vývoja a inovácií na Slovensku. Aby sa posilnil inovačný potenciál krajiny, rada schválila aj podporu pre tzv. disruptívne (nové, revolučné, výrazne meniace trh - pozn. TASR) technológie, ktoré majú potenciál zásadne prispieť k budúcemu ekonomickému rastu. V stredu o tom informoval Úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku SR.



„Rada vlády schválila návrh zaradiť disruptívny a prelomový výskum medzi horizontálne priority Stratégie inteligentnej špecializácie Slovenska (RIS3 2021+),“ uviedol odbor komunikácie úradu podpredsedu vlády. Spolu s existujúcimi prioritami, ako sú robotizácia, automatizácia a umelá inteligencia, získajú tieto oblasti 25 % celkovej alokácie zdrojov. Zvyšných 75 % zdrojov bude rozdelených medzi domény stratégie RIS3, pričom najviac získa priemysel a mobilita ako kľúčové motory hospodárskeho rastu slovenskej ekonomiky.



Členovia rady zároveň schválili postup financovania prvých projektov v rámci programu Misia zdravie 2030. Po konzultáciách s Ministerstvom zdravotníctva SR budú tieto projekty predložené vo forme zámerov troch národných projektov na zasadnutie príslušnej komisie pre Program Slovensko, ktoré sa uskutoční 2. júla.



Dôležitou témou zasadnutia bola aj príprava nového akčného plánu Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií 2030, ktorá má byť sfinalizovaná do konca roka 2025. Nový akčný plán na roky 2026 - 2028 má zabezpečiť nadväznosť reforiem a pružne reagovať na meniace sa výzvy. Rada vlády potvrdila zámer zvýšiť investície do výskumu a inovácií na 2 % hrubého domáceho produktu (HDP) do roku 2030 s dôrazom na stimuláciu súkromných výdavkov a posilnenie spolupráce medzi podnikmi a akademickým prostredím.



Súčasťou programu zasadnutia bola aj informácia o aktuálnom stave implementácie Komponentu 9 - veda, výskum a inovácie Plánu obnovy a odolnosti SR. Doteraz bolo vyhlásených 27 výziev v celkovej alokácii 535 miliónov eur, ktoré dopĺňajú finančné nástroje v hodnote 50 miliónov eur. Celkovo bolo podaných 4690 žiadostí vo výške 1,4 miliardy eur. Aktuálne je zazmluvnených 1911 projektov vo výške 357,55 milióna eur.