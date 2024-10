RRZ: Vplyvom konsolidácie klesnú príjmy rodín o 1,5 %

Bratislava 4. októbra (TASR) - Vplyvom prijatých konsolidačných opatrení klesnú v budúcom roku disponibilné príjmy priemernej rodiny o 1,5 % ročne, čo predstavuje sumu 270 eur. Balíček opatrení sa najviac dotkne rodín so stredným príjmom, uviedla Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.



"K celkovému poklesu v disponibilných príjmoch pre priemernú rodinu ročne najviac prispeje úprava rodičovského dôchodku, nasledované zmenami v dani z pridanej hodnoty (DPH) a daňovom bonuse na dieťa," priblížila rada.



Okrem opatrení vyplývajúcich z novej legislatívy by mohli mať vplyv aj predchádzajúce opatrenia ako napríklad plný trinásty dôchodok. Ďalší vplyv na výdavky rodín by mohol nastať aj z dôvodu iných efektov, medzi ktoré patrí napríklad dodatočný prenos záťaže ostatných subjektov ovplyvnených zmenou DPH, zvýšenou daňou z príjmu právnických osôb a transakčnou daňou, doplnili predstavitelia rady.