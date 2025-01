Rada vyzvala predstavenstvo VW, aby urýchlene znížilo svoje platy

Wolfsburg 14. januára (TASR) - Predsedníčka zamestnaneckej rady v skupine Volkswagen (VW) Daniela Cavallová vyzvala v utorok predstavenstvo spoločnosti, aby v nadväznosti na nedávno uzavretú dohodu o reštrukturalizácii urýchlene predložilo návrhy na zníženie svojich miezd. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Očakávam, že predstavenstvo k tomu predloží dozornej rade stanovisko najneskôr vo februári a že dozorná rada o tom následne rozhodne," uviedla Cavallová.



Člen predstavenstva VW pre ľudské zdroje Gunnar Kilian minulý týždeň oznámil, že vedenie automobilky sa zriekne veľkej časti svojich miezd, aby tým prispelo k celkovému zníženiu nákladov v rámci koncernu. Vedenie by podľa neho malo do roku 2030 prispieť celkovou sumou viac ako 300 miliónov eur. Koľkých manažérov sa rozhodnutie týka, nešpecifikoval, a nevyčíslil ani finančný príspevok predstavenstva. Konštatoval len, že bude "neúmerne" vysoký vo vzťahu k príspevku manažmentu a zamestnancov.



Krátko pred Vianocami sa spoločnosť a odborová organizácia IG Metall po dlhých rokovaniach dohodli na reštrukturalizačnom programe, ktorý počíta so zrušením 35.000 pracovných miest v Nemecku do roku 2030. VW zamestnáva v Nemecku celkovo približne 130.000 ľudí. Programy znižovania nákladov a najnovšia dohoda o mzdách majú znížiť náklady o viac ako 4 miliardy eur ročne. Z tejto sumy pripadá 1,5 miliardy eur na úspory na strane mzdových nákladov.