Radev: ECB musí byť pripravená rýchlo zvýšiť úrokové sadzby
Autor TASR
Sofia 7. apríla (TASR) - Eurozóne hrozí rýchlejšie posilnenie inflačných očakávaní ako v minulosti a Európska centrálna banka (ECB) musí byť pripravená rýchlo zvýšiť úrokové sadzby, ak sa objavia známky pretrvávajúceho cenového tlaku. Povedal to člen Rady guvernérov ECB a guvernér bulharskej centrálnej banky Dimitar Radev. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Rastúce ceny energií v dôsledku vojny v Iráne už posunuli infláciu výrazne nad úroveň 2 %, čo je cieľová hodnota ECB, a tvorcovia menovej politiky eurozóny teraz diskutujú o tom, či sprísniť monetárne podmienky, aby sa zabránilo samovoľne sa posilňujúcej cenovej špirále.
„Zdá sa, že najnovší vývoj inflácie posilnil citlivosť v oblasti inflačných očakávaní, čo znamená, že vplyv nových šokov sa môže prejaviť rýchlejšie ako za normálnych podmienok,“ povedal Radev. Jeho vyjadrenie nadväzuje na varovania mnohých iných tvorcov menovej politiky, ktorí síce výslovne nevyzvali na zvýšenie sadzieb, ale uviedli, že ECB musí byť pripravená konať.
„Ak bude šok pretrvávať a začne ovplyvňovať mzdy, marže a očakávania, náklady na nečinnosť sa zvýšia,“ povedal Radev. V takejto situácii by podľa neho bolo rozumnejšie „konať včas“.
Finančné trhy očakávajú, že ECB v tomto roku zvýši svoje úrokové sadzby viac ako dvakrát, pričom prvýkrát to pravdepodobne urobí v júni.
