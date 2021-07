Radíme: Ako postupovať v prípade dopravnej nehody v zahraničí

Bratislava 30. júla (OTS) - Vplyvom pandémie a s tým spojenými obavami sa mnohí Slováci rozhodli stráviť letnú dovolenku doma na Slovensku alebo v okolitých krajinách, kam je jednoduché dostať sa vlastným autom. S vyšším počtom dovolenkárov cestujúcich vlastnou dopravou sa automaticky spája aj vyššia nehodovosť.“ hovorí J, riaditeľ Úseku poistných udalostí poisťovne Generali.Zo štatistík poisťovne Generali vyplýva, že medzi krajiny, kde dochádza, patríZ dovolenkových destinácií to je najmäale aj Rumunsko a Turecko.Ak sa cestou na dovolenku stanete v zahraničí účastníkom dopravnej nehody, ako prvévašich spolujazdcov a rovnako tak aj pasažierov vozidla, s ktorým došlo ku kolízii. V prípade potreby poskytnite prvú pomoc a privolajte záchranku. ZároveňV prípade nehody v zahraničí, a to aj vtedy, ak to právny poriadok danej krajiny nevyžaduje. Polícii podrobne vysvetlite priebeh a okolnosti nehody. Zároveň odporúčame mať od polície aj doklad, že pri nehode bola., prípadne prechádzať s ním štátne hranice. Bez protokolu od polície by vás totiž nemuseli pustiť s poškodeným autom cez hranice.Obidvaja účastníci nehody, ktoré má rovnakú formu vo všetkých krajinách EÚ. Správa o nehode obsahuje všetky údaje potrebné na nahlásenie škody v poisťovni. Toto tlačivo naša poisťovňa odovzdáva ku každej uzavretej poistnej zmluve PZP, prípadne si je ho možné stiahnuť aj na našej webstránke . Klient by mal toto tlačivo mať vždy so sebou v aute.Klientovi odporúčame, aby trval na tom, aby pri nehodeo sebe pre čo najjednoduchšiu identifikáciu, ale aj pre prípad, že by druhá strana neskôr popierala vznik či priebeh nehody. Najdôležitejšie údaje sú názov poisťovne a číslo poistky.Pokiaľ sa klient s druhým účastníkom dohodne na zavinení, je tiež veľmi vhodnéZa žiadnych okolnostíjazyku, v ktorom sú napísané. Klientov upozorňujeme tiež na to, aby nikdy nepodpisovali záznam o nehode, pokiaľ ich časť vyplnil druhý účastník a nerozumejú, aké údaje za nich uviedol. To isté platí aj o policajnej správe. Ak niečomu v policajnom protokole nerozumiete, tak, resp. uveďte poznámku, že nerozumiete obsahu, ktorý podpisujete.Pokiaľ nerozumiete jazyku danej krajiny, kontaktujte zastupiteľstvo Slovenskej republiky v tejto krajine aa. Pokiaľ sa v danom štáte slovenské zastupiteľstvo nenachádza, môžete kontaktovať zastupiteľstvo ktoréhokoľvek iného členského štátu EÚ.Je vhodné zhotoviť si podrobnú fotodokumentáciu z miesta nehody. Zdokumentovať si, ale aj veci vo vozidle, ktoré sa poškodili pri dopravnej nehode.Zároveň odporúčame, ktorý nehodu šetril, adresu, telefón a pokiaľ možno aj e-mailovú adresu. Tieto údaje sú potrebné z dôvodu, keby polícia nevydala kópiu policajnej správy, aby poisťovateľ vinníka alebo poškodeného vedel, na koho sa obrátiť so žiadosťou o jej vydanie.Skontaktujte sa s asistenčnou službou poisťovne. Asistenčná služba vámpriamo na mieste alebo s odťahom. Ak oprava vozidla bude trvať dlhšie, klientom asistenčky, resp. im poskytnú, aby mohli pokračovať v ceste. Taktiež uhradia úschovu nepojazdného vozidla až na 5 dní, resp. zorganizujú jeho repatriáciu späť na Slovensko.Základné asistenčné služby získavate automaticky a zadarmo k vášmu havarijnému poisteniu alebo poisteniu PZP. V prípade, že máte záujem o širší rozsah služieb či vyššie poistné limity, môžete si dopoistiť prémiové asistenčné služby.Bez ohľadu na to, či ste nehodu zavinili vy alebo niekto iný,Poisťovni treba predložiť aj všetku dokumentáciu, policajnú správu a fotografie z miesta nehody.Pred cestou do zahraničia si vodiči nemusia uzatvárať dodatočné poistenie vozidla. Stačí, ak majú platné poistenie PZP a/alebo havarijné poistenie. Každé z nich však kryje niečo iné., v prípade, ak ste vinníkom nehody vy.zasa uhradípri cestách vo všetkých krajinách, v ktorých platí medzinárodná automobilová poisťovacia karta – tzv. zelená karta. Ide o,“ uzatvára, riaditeľ Úseku poistenia motorových vozidiel poisťovne Generali.