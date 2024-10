Radíme: Jazdu autom počas Dušičiek netreba podceniť

Bratislava 31. októbra (TASR) - Cestovanie autom počas sviatku Pamiatky zosnulých prináša hustejšiu premávku na cestách, s čím súvisí aj rastúce riziko poistných udalostí. Vyhnúť sa im môžu vodiči podľa Vladimíra Guštafika z lízingovej spoločnosti Business Lease Slovakia skontrolovaním vozidla, prispôsobením jazdy povahe vozovky alebo správnym svietením v hmlistom počasí.



"V prvom rade treba prispôsobiť jazdu stavu vozovky. Aj keď v tomto roku vyzerá, že počasie bude na Slovensku počas Dušičiek príjemne jesenné, ak idete do oblastí, kde už hrozí prízemný mráz či snehové prehánky, je dôležité mať vozidlo adekvátne obuté. Samozrejme, je takisto dôležité vidieť, byť viditeľný a najmä predvídať situáciu na vozovke," uviedol Guštafik.



Doplnil, že sychravé počasie je správnym obdobím na prezutie zimných pneumatík. Pred cestou by si mali vodiči podľa neho skontrolovať aj tlak v pneumatikách, ktorý má vplyv na ich životnosť, ale aj bezpečnosť jazdy. Rovnako je potrebné správne si nastaviť svetlá vrátane hmloviek, skontrolovať stav náhradných žiaroviek a pneumatiky, opravnej sady, ale aj stav prevádzkových kvapalín a lekárničky.



Guštafik odporúča si počas jazdy autom posvietiť dobre na cestu, keďže rýchlejšie stmievanie v jesennom období zhoršuje viditeľnosť. Rovnako by malo byť podľa neho dobre osvietené aj vozidlo, preto je potrebné mať svetlá nielen funkčné, ale aj dostatočne očistené.



Ďalej zdôraznil, že jazdu autom je nutné prispôsobiť stavu vozovky. Vodičom odporúča, aby si počas dlhšej cesty a meniaceho sa počasia vyskúšali vždy po istých úsekoch stav vozovky pribrzdením. Na ceste by mali podľa neho predvídať aj správanie ostatných vodičov, pričom základom sú rýchle a správne reakcie, koncentrácia, zníženie rýchlosti či väčšie odstupy od vozidiel, ktoré poskytnú viac priestoru na brzdenie.



Pri jazde je dôležité plne sa sústrediť, správne si nastaviť sedadlo a opierku hlavy či mať zapnutý bezpečnostný pás. Počas jazdy by nemali ľudia telefonovať ani posielať správy. "Moment nepozornosti vás môže stáť život. Pri dlhých trasách preto robte prestávky každé dve hodiny aspoň na 15 minút," uzavrel Guštafik.



V prípade poistnej udalosti treba podľa neho zachovať pokoj a presvedčiť sa, či nie je ohrozený život niektorého z účastníkov cestnej premávky. Kontakt na záchrannú službu, teda SOS tlačidlo prepojené na tiesňovú linku, majú všetky vozidlá vyrobené od marca 2018 pri vnútornom spätnom zrkadle auta.



Poistnú udalosť je potrebné aj riadne zdokumentovať a následne zavolať políciu, preto je dobré, ak majú vodiči v aute formulár záznamu o nehode. Ak takýto formulár v aute nie je, tak vodiči by si mali poznačiť všetky údaje vinníka a spraviť základnú fotodokumentáciu nehody. Rovnaký postup je potrebné urobiť aj pri strete so zverou, a to bez ohľadu na výšku škody alebo toho, či je vozidlo v osobnom vlastníctve, prípadne na operatívny lízing.