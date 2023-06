RADÍME: Pozor na zbytočné bankové poplatky pri cestovaní do zahraničia

Bratislava 29. júna (TASR) - Pri cestovaní do krajín, kde sa platí inou menou než eurom, by mali dovolenkári spozornieť a vyvarovať sa niektorým poplatkom. Zároveň si pri cestách do exotických destinácií treba dať pozor na prílišnú ochranu bánk, ktoré môžu niektoré transakcie zablokovať. Poradenská Sophistic Pro finance (SPF) a jej riaditeľ Radoslav Valko priniesli tipy, na čo si pri cestovaní dať pozor a čomu sa vyhnúť.



V súvislosti s poplatkami v zahraničí Valko uviedol, že najzradnejší môže byť takzvaný DCC poplatok (dynamic currency conversion - dynamická konverzia meny). Môže spôsobiť 10- až 15-percentné preplatenie, či už pri platbe kartou alebo pri výbere hotovosti z bankomatu. "V prípade, že nechcete prísť o značné financie, voľte pri výbere z bankomatu možnosť 'bez konverzie'. V prípade, že tak neurobíte a pri všetkých platbách použijete DCC, tak pri výbere tisíc eur môžete prísť až o 150 eur," priblížil Valko.



"Keď si dovolenkár vyberá peniaze z bankomatu, voľba konverzie meny na eurá sa mu na prvý pohľad zdá ako výhodnejšia. Vidí totiž automaticky v eurách, koľko peňazí si vyberá. Platbu však prepočítava bankomat a poplatok za túto službu je drahý. Keby si zvolil možnosť 'bez konverzie', transakciu spracuje jeho banka a až s odstupom času uvidí na účte, koľko peňazí v eurách vlastne vybral," uviedol Valko.



Podobné to podľa neho je aj pri platbe platobnou kartou. "Ale platbu cez platobný terminál v rukách neraz nemáte, keďže samotný čašník alebo predávajúci v obchode môže DCC odkliknúť bez vášho vedomia," upozornil Valko. To by sa podľa jeho slov dalo vyriešiť blokovaním tejto služby, ale na Slovensku nie je veľa bánk, ktoré to umožňujú. Možnosťou je tiež výber banky, ktorá napríklad dovoľuje dobitie platobnej karty takmer akoukoľvek menou. "To znamená, že kdekoľvek v zahraničí by sa platobná karta tvárila ako domáca," dodal Valko.



Zároveň vyzval cestovateľov na opatrnosť pri výletoch do exotických krajín. Banky môžu totiž niekedy vyhodnotiť platbu kartou v takejto krajine ako podozrivú a kartu zablokovať. "Osobne preto nosím so sebou aj hotovosť v dolároch, ktoré sú viac-menej uznávané na celom svete," opísal Valko. Pred cestou do Vietnamu chcel totiž presunúť peniaze pomocou platobnej karty z domácej banky do internetovej banky Revolut, ktorú na cestách používa. Banka mu však transakciu z dôvodu ochrany zablokovala.



"Bolo pre mňa nepochopiteľné, že banka sa len tak môže rozhodnúť, čo kartou platiť môžem a čo nie," opísal Valko. Po diskusiách s call centrom domácej banky zistil, že mu transakcia prejde, ak použije sumu nižšiu než 500 eur. Operácia sa však podarila iba raz, nedala sa zopakovať. Tak musel opäť komunikovať svoju požiadavku s bankou, aby zistil, že až po šiestich minútach od prvého prevodu môže transakciu zopakovať. Potrebnú čiastku si nakoniec do internetovej banky presunul, no trvalo to niekoľko dní a vyžadovalo si to niekoľko telefonátov s bankou.



Dovolenkárom preto odporúča sa pred cestou do zahraničia obrátiť na odborníkov, ktorí im nastavia nielen správne cestovné poistenie, ale upozornia ich aj na absurdné poplatky, ktorým sa môžu pri cestovaní vyhnúť.